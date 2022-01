Není nad to si zasportovat na čerstvém vzduchu, trochu promrznout a následně si dopřát lahodný oběd a nebo večeři v teple. Tuto neděli 9. srpna na led dorazilo okolo 250 lidí, najdete se na fotkách?

Bruslení na stadionu v Povrlech. | Foto: Deník/Adéla Stejskalová

Stále platí, že na zimní stadion v Povrlech můžete dorazit každou středu a pátek od 17 do 19 hodin a nebo každou neděli od 10 do 12 hodin. A legrace určitě chybět nebude. Led je vhodný pro všechny věkové kategorie a pro ty, co se teprve bruslit učí, je stadion vybaven takzvanými "přidržovadly". Během bruslení je ve stánku k dispozici malé občerstvení nebo něco na zahřátí.