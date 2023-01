I tento rok je bruslení v Povrlech v plném proudu, a to ve zcela novém kabátku. "Od loňského roku máme zrekonstruovanou celou plochu, včetně mantinelů, udělaly se i nové střídačky a do budoucna plánujeme i novou trestnou lavici. Povedlo se také opravit celou budovu z venku," řekla obsluha zimního stadionu.

Bruslení v Povrlech je populární mezi místními i přespolními. | Foto: Deník/Adéla Stejskalová

Přesto se cena za zimní bruslení nijak nezměnila. Dítě do 15 let zaplatí 30 korun a dospělá osoba 40 korun. Veřejné bruslení je opět otevřené ve středu a pátek od 17 do 19 hodin a v neděli od 10 do 12 hodin. Mnoho lidí si zde chválí možnost zabruslit si na čerstvém vzduchu.