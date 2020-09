/ROZHOVOR/ Sympatický třicátník Jiří Homoláč obléká už několik let reprezentační dres, doma má spoustu pohárů a medailí, trénoval v Keni, mezi českými běžci byl při ústeckém půlmaratonu několikrát nejlepší, letos by chtěl opět bodovat. V pátek 18. září odpoledne přišel mezi několik místních běžců, aby je povzbudil před velkým závodem. Vyfotil se s nimi, rozdal pár autogramů. Potom s černou rouškou odpovídal na otázky Deníku.

Jiří Homoláč. | Foto: Miroslav Vlach

V Ústí se vám daří, několikrát jste tu byl mezi českými běžci nejlepší. Jakou máte formu?

No musím se přiznat, že letos to bylo dost komplikované. Trénoval jsem v Keni, potom přišly zdravotní problémy. Cítil jsem se unavený, doktoři mi doporučili odpočinek. Do plného tréninku jsem přešel před měsícem. Poslední tři týdny jsem byl ve Vysokých Tatrách, včera jsem přijel do Ústí. Nyní se cítím dobře. Uvidíme.