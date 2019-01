Ústí nad Labem - Stavba hospice, možná i autobusového nádraží, otevřenost, podpora dětí i kultury, ale i úspory. Plány koalice hnutí ANO 2011 a PRO! Ústí představuje v rozhovoru budoucí první muž Ústí nad Labem Josef Zikmund.

Budoucí první muž Ústí nad Labem Josef Zikmund. | Foto: DENÍK/Karel Pech

A

Autobusové nádraží. To v Ústí nad Labem chybí. Budete se nějak snažit o jeho vznik?

Rozhodně ano. Složité hledání dálkových autobusových spojů a následné proplétání se se zavazadly na nástupních ostrůvcích městské hromadné dopravy je pro krajské město ostudné. Koaliční partner PRO! Ústí má v programu jednání s vlastníkem pozemku bývalého autobusového nádraží o vypsání architektonické soutěže na výstavbu jeho soukromého záměru, doplněného ale právě o moderní autobusové nádraží. Když to nevyjde, budeme hledat pozemek pro nádraží v jiné lokalitě.

B

Bydlení. Městu scházejí sociální byty. Kde je chcete vzít? Stavět, nebo nakupovat?

Obce by měly mít byty pro seniory, mladé rodiny i pro sociálně slabé. Ubytovny musí sloužit jen jako příbytek přechodný. V Ústí je řada bytů na prodej a kupní ceny nejsou vysoké. Jako první se tedy nabízí cesta deprivatizace. Město ale nejprve musí společně s obvody připravit koncepci sociálního bydlení na nejbližší dobu. A řídit se i tím, co přinese zákon o sociálním bydlení, jež vstoupí v platnost v roce 2017.

C

Celkový obraz města. Jaké podniknete kroky k jeho zlepšení?

Za nejdůležitější považuji otevření se města veřejnosti, aby občané dostávali všechny potřebné informace o řízení města. Před rozhodnutím o významných záležitostech budeme chtít předem znát názory občanů.

D

Děti. Jaké aktivity dětí by město mělo podporovat a jaké tu scházejí?

Chceme finančně podpořit veškerý sport dětí a mládeže, tedy i v klubech a oddílech dosud opomíjených. V městských obvodech, kde zmizely, se budeme snažit vzkřísit kluby pro děti a mládež. Koaliční partner PRO! Ústí chce rozšířit spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně a získat i studenty pro vedení kroužků na ústeckých školách a školy motivovat k tomu, aby „žily" i po vyučování a postupně se proměňovaly v lokální centra společenského dění.

E

Efektivní hospodaření. Jak se vyrovnáte se splácením vysokých úvěrů a kde chcete vzít na investice?

Budeme konzultovat s odborníky, jaké ideální kroky kolem zděděné půjčky města, revolvingového účtu a úroků podniknout. V prvním roce, kdy bude o Ústí pečovat nová koalice, zásadní investice občané očekávat nemohou. Město musí nejprve naspořit a pak s rozvahou a po diskusích s občany i opozicí požádat o granty.

F

Fungování organizací města. Jak zajistíte fungování městských organizací? Chystáte personální změny?

Začneme analýzami hospodaření městských organizací, pokračovat budeme novými koncepcemi jejich působení. A tím, že by je měli řídit odborníci a nikoli politici, se netajíme.

G

Granty. Bude mít Ústí dlouhodobou grantovou politiku a v jakých oblastech?

Rozhodující bude, jaké dotační tituly vypíše pro další programovací období EU. Bylo řečeno, že investice by měly směřovat především do infrastruktury a životního prostředí. Ano, naši koalici čeká i zpracování strategie, s jakými projekty se bude o evropské peníze a další granty ucházet.

H

Hobby. Jaké máte koníčky?

Celý život jsem sportoval. Hrál jsem 20 let házenou za Chemičku Ústí. Závodně jsem hrál i basketbal a volejbal a byl jsem brankářem v lize fotbalu neregistrovaných. V současné době je to jen jízda na kole a procházky v přírodě.

I

Injekční stříkačky. Jak budete řešit problematiku drogově závislých?

V oblasti prevence budeme spolupracovat s organizacemi , které se touto problematikou zabývají. V oblasti restrikce budeme posilovat počty strážníků v ulicích, abychom co nejvíce zabránili projevům drogově závislých na veřejnosti a především ochránili děti před možností zranění a nákazy.

J

Jídlo. Jaké jídlo si nejraději dáte a které naopak nesnášíte. Umíte vařit?

Nemám vysloveně jídlo, které bych neměl rád a velice mi chutná svíčková. Vařit umím jen nejjednodušší jídla, čaj nepřipálím, ale toto je výsostné území mé ženy.

K

Kultura. Je vaší prioritou kulturní koncepce a jakou chcete budoucnost Činoheráku?

Připravíme návrh koncepce kultury našeho města se zástupci organizací, které se na kultuře města podílejí, a budeme ji konzultovat s občany města. Naše město musí mít velké divadlo a také alternativní činohru. Činoherák má velkou tradici, a pokud splní podmínky dané magistrátem, bylo by dobré, aby se vrátil do původní budovy na Střekově a město aby přispívalo na jeho provoz ze svého rozpočtu.

L

Literatura. Jaká byla vaše nejoblíbenější dětská kniha a jaká je současná? Máte čas na čtení?

V dětství jsem nejraději četl knihy edice KOD, knihy odvahy a dobrodružství. Přečetl jsem všechny, které byly v knihovně k dispozici. V současné době se věnuji především problematice smyslu lidského života a morálních hodnot člověka. Čtu každý den, minimálně 2 hodiny.

M

Městská policie. Kolik strážníků by měla mít ústecká městská policie? Bude na její posílení dost peněz?

Ideální počet je 280 pracovníků městské policie, 254 strážníků by působilo v aktivní službě, tedy v ulicích nejen centra a městských obvodů, ale i v okrajových částech Ústí nad Labem. K uvedeným číslům budeme směřovat postupně, městská policie projde i restrukturalizací, takže i nároky na městský rozpočet se budou zvyšovat postupně.

N

Nepřizpůsobiví. Máte nějaký recept na řešení vyloučených lokalit jako jsou Předlice, Nový svět a další?

Jsme rozhodnuti získat od Úřadu práce a MPSV daleko větší počet veřejně prospěšných prací a část sociálně slabých z vyloučených lokalit v nich zaměstnat. S orgány, které to mají v kompetenci, budeme pravidelně kontrolovat dodržování všech platných předpisů v ubytovnách. Podílet se chceme i na kontrole sběren odpadu, jež mají od ledna příštího roku platit za kovy pouze bankovním převodem. O schůzku nás požádali představitelé Agentury pro sociální vyloučení, která by v Ústí ráda spustila některé své programy. Novou podobu chceme dát i spolupráci s ústeckou pobočkou Člověka v tísni.

O

Odpady. Bude odvoz odpadů v Ústí zdarma, nebo naopak dražší? Hodláte podpořit větší třídění a rozšíření provozu sběrného dvora?

Při přípravě našeho programu jsme zvažovali snížení platby těm, kteří uplynulé tři roky včas hradili poplatky za odvoz odpadu. Větší třídění odpadů podpoříme a budeme hledat, jak tento trend prosadit nejen v lokalitách s domky, ale i na sídlištích. S PRO! Ústím, které podpoří nádoby na sběr bio odpadu a domácí i komunitní kompostéry, jsme ve shodě. Zabývat se ale budeme muset i skládkami odpadů, které se množí u vybydlených domů. V oblasti odpadového hospodářství může dojít ke změně i díky tomu, že na konci roku 2015 skončí smlouva s AVE. Transparentní výběrové řízení bude vypsáno v předstihu. Náš koaliční partner PRO! Ústí ve svém programu upozornil, že svoz a likvidace odpadu nyní tvoří až 7% neinvestiční části městského rozpočtu…

S

Sociální služby. V jakých oblastech chcete rozvíjet sociální služby? Budete stavět třeba domovy pro seniory?

PRO! Ústí přišlo s logickým návrhem: zřídit na magistrátu pro sociální oblast samostatné oddělení. Jde o důležitý krok, protože od příštího roku dojde k novince financování sociálních služeb přechází z MPSV na kraje a my budeme prosazovat, aby sociální služby v Ústí dosáhly na víceleté financování a jejich kvalita stoupala. Podporu by si rozhodně zasloužila výstavba hospice v Ústí nad Labem. Příkladem by mohl být Liberec, kde se podařilo hospic vybudovat díky evropské dotaci.

T

Transparentnost. Čím zvýšíte transparentnost a otevřenost ústecké radnice a jejích organizací?

Radnici statutárního města i radnice městských obvodů otevřeme občanům dokořán. Městské noviny budeme vydávat pro občany, ne pro politiky. Samozřejmostí budou informace o hospodaření města, o výsledcích auditů, o veřejných zakázkách, o prodeji městského majetku, plánovaných investicích, dotacích, personálních změnách zveřejňovaných na webu města. Umožníme, aby občané mohli na zastupitelstvu vstupovat i do diskuse zastupitelů. Plánujeme zřídit post ombudsmana, na něhož by se občané mohli obracet se závažnými problémy, s nimiž jim nedokázali pomoci úředníci magistrátu či městských obvodů, ale i s nápady, jak život v Ústí zlepšit.

U

Územní plán. Kdy chcete mít hotový nový územní plán? Jak by se měl lišit od současného?

Územnímu plánu se v naší koalici bude věnovat odborník na slovo vzatý David Daduč z PRO! Ústí. Jeho jméno je zárukou, že se nad novým územním plánem povede věcná a otevřená diskuse.

V

Vize. Jak bude Ústí vypadat, až skončí vaše funkční období?

Rád bych, abychom zahájili cestu k rozvoji ve všech oblastech života města a snížili zadlužení města tak, aby bylo možno do tohoto rozvoje investovat. Pokud to občané města budou vnímat jako správnou cestu, budu spokojen.

Z

Zeleň. Dá město obvodním radnicím více peněz na zeleň nebo chcete změnit koncepce její údržby a úklidu v Ústí?

Pokud se nám podaří v městských obvodech využít na údržbu zeleně daleko větší počet veřejně prospěšných pracovníků a snížit tak podíl externích firem, budeme moci takto ušetřené peníze do zkrášlení veřejného prostoru investovat.