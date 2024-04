/FOTO/ Někteří už je mají za sebou, na jiné to zatím čeká. Zápisy do škol jsou pro budoucí školáčky důležité nejen pro ně, ale i pro jejich budoucí vyučující. Díky tomuto setkání se tak spolu poprvé seznámí, poznají se a ukáže se, jaké mají děti znalosti. Nejinak tomu bylo i v Tisé na Ústecku, kde v pátek 12. dubna proběhl zápis v místní základní škole.

Zápis do školy proběhl na Základní škole v Tisé na Ústecku v pátek 12. dubna. | Foto: Iveta Burianová

"Kreslila jsem a poznávala zvířátka, nebylo to těžké," popsala některé z úkolů šestiletá Boženka, která v září usedne poprvé do školní lavice. Za své snažení si předškoláčci vybrali dárečky, které jim vyrobily děti z druhého stupně. Zápisy do škol v současné době probíhají v celé republice a potrvají až do 30. dubna.