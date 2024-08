Po demolici budou minulostí poslední střípky historického ústeckého Nového města. Jeho devastace začala už za druhé světové války čtvrtí Ostrov při bombardování Spojenci. Pokračovala v podstatě dodnes, nejprve necitlivým přístupem komunistické správy města, poté nezájmem vlastníků.

Většina starých domů zde sice padla v roce 2020, ale o demolici lokality se hovořilo už krátce po roce 2000. Původně zde měl vyrůst supermarket řetězce Interspar. Územní rozhodnutí pro stavbu ovšem platí až od roku 2007.

Projekt nakonec padl především kvůli odporu veřejnosti a nedořešeným majetkovým vztahům, které komplikoval letitý soudní spor. Domy a restaurace nakonec chátraly až do okamžiku, kdy je prý nebylo možné zachránit, a tak v roce 2019 získal investor povolení k demolici a pro část území stavební povolení v lednu následujícího roku. Tou dobou projevila zájem o lokalitu společnost Lidl ČR.

Její mluvčí se několikrát dali slyšet, by zde měla vyrůst takzvaná metropolitní prodejna, což prý nemá být klasická nevzhledná plechová „montovna“, ale architektonicky hodnotnější dům. (psali jsme ZDE)

Demolice budov nenechává Ústečany chladnými. Slovem i obrazem ji zachytil spolupracovník Ústeckého deníku Miroslav Vlach.

Jedna ostuda města mizí, jiná dál provokuje .......

Staré Ústí znám pouze z fotek, ani tenkrát to nebyl pohádkový ráj. Spousta komínů a za kopcem hladová díra. Pozdní nálet spojenců zničil část města pod Větruší, zbytek jsme si zbourali sami. To byla sláva, když se odstřelovala Fučíkovka. Nebyl jsem tam, ale byla to prý pecka. Pár vesnic ustoupilo černému zlatu, nastala éra budování panelákových sídlišť, dodělávala se silnice z Ústí do Teplic, máslo stálo 10 korun a do Všebořic jezdila tramvaj. Vše je zapomenuto, dnes máme nový most, který nám mnozí závidí, zámeček na kopci, hrdé obchodní centrum s lanovkou, moderní areál UJEP a park se zlatými lavičkami.

Někde jsem se dočetl, že ostudná díra na náměstí byla vykoupena, vybydlený hotel další nezvané hosty už přijímat nebude, starý most dostane nový kabát. Konečně! V sobotu 24. srpna před cestou na Miladu jsem si u OD Labe všiml skupinky lidí, která vyzbrojena technikou směřovala k západnímu nádraží.

"Vy to nevíte, dnes padne k zemi ta ruina před starou radnicí. To víte, blíží se volby! Určitě to bude v televizi," smál se vousatý pán. Nedalo mi to a šel jsem se tam podívat. Dva speciální stroje okusovaly cihly z poničené zdi, cisterna likvidovala prachový oblak po každém větším útoku železného žrouta, zámecká věžička se zdravila s radnicí. V pondělí tam možná bude fotbalové hřiště, nebo zelený park s fontánou. Nevěříte? Hlavně že ta ostuda zmizela.

Miroslav Vlach