Úpravy saunového provozu, fitness, šaten, venkovní výtah v městských lázních, občerstvení. To jsou v kostce úpravy, které by rády provedly Městské služby v budovách městských lázní a plavecké haly na Klíši. Nyní tato městská organizace žádá o evropskou dotaci 1,4 milionu korun na projektovou dokumentaci na revitalizaci budovy na Klíši a dalších půl milionu na revitalizaci budovy lázní v centru města. „Ústečtí radní schválili podání žádosti,“ dodala ústecká mluvčí Ústí Romana Macová.

Budova areálu na Klíši by se mohla dočkat revitalizace. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Novoty a novinky, které Městské služby zavedly například na koupališti v Brné se u veřejnosti setkaly nejen s pochopením, ale měly dokonce velký úspěch. byly to například posezónní koupání v termálním bazénu, nová sauna a hledání investora do rekonstrukce budovy veslařského klubu Paprsek. Zde by v budoucnu mohla vzniknout ubytovna pro turisty, a další infrastruktura včetně autokempu nebo úvaziště pro lodě a další.

Mohlo by vás zajímat: Stavba lávky přes Labe začne nejpozději v červenci. Bude naproti Mariánské skále