Podstatná část trhu patřila oblečení všeho druhu, takže kdo se po něčem sháněl, jistě si vybral. Trhy se konají každou sobotu od sedmé hodiny ranní do jedné odpoledne a parkovat je možné v jejich těsné blízkosti.

/FOTO/ Desítky stánkařů se všemožným zbožím obsadily v sobotu 2. října plochu u řeky poblíž přívozu v Neštěmicích. Hned u vstupu do areálu na nakupující čekal stánek s burčákem, o kousek vedle bylo možné pořídit nějaké to ovoce a zeleninu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.