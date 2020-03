Vodíkovou plnicí stanici má Ústí na dosah. Na její stavbu získalo z operačního programu Doprava dotaci ve výši 30,784 milionu korun. Místní dopravní podnik teď ještě čeká, jak dopadne žádost o dotaci 97 milionů na pořízení vodíkových autobusů. Příspěvek představuje 85 procent kupní ceny. Pokud podnik dotaci získá, nakoupí pro ústeckou MHD pět dvanáctimetrových autobusů na vodíkový pohon s elektrickým trakčním motorem. Jezdit by mohly až do Saska.

„Dopravní podnik by tak zaplatil jenom zlomek celkové částky ze svých peněz, nějakých patnáct procent. Předpokládaný termín dodání busů je během roku 2022,“ uvedla mluvčí podniku Jana Dvořáková.

Na stavbě plničky a dodávkách plynu se město dohodlo se Spolchemií, pro níž je vodík v podstatě druhotnou surovinou, která vzniká během elektrolýzy při výrobě. „Stanice vyroste na pozemku chemičky přilehlém k Solvayově ulici, kousek od prodejny a servisu Toyoty,“ popsal mluvčí společnosti Jan Charvát.

Vedení města považuje dokončení plnicí stanice na vodík za zlomovou událost pro rozvoj ekologické dopravy v krajské metropoli.

Primátor Petr Nedvědický (ANO 2011) v minulosti označil podporu budování vodíkové infrastruktury za své nejdůležitější rozhodnutí. „Z praktického hlediska to hlavně pročistí vzduch od oxidů dusíku, které produkují klasické spalovací motory,“ popsal.

Zároveň vysvětlil, že počáteční ztrátovost vodíkové dopravy bude dotovat stát i Evropská unie. „Podle odborných studií bude do masivnějšího rozšíření infrastruktury a vozidel na vodík provoz ztrátový někdy do roku 2030. Poté se doprava výrazně zlevní. Mezitím to budou státy dotovat z programů IROP nebo ITI a dalších,“ poznamenal primátor Nedvědický.

Za pravdu mu dal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO 2011). Novátorská hromadná doprava tohoto druhu totiž navazuje na Národní akční plán čisté mobility. Jeho cílem jsou kromě zlepšení kvality života ve městech i snížení závislosti ČR na ropě.

Podle Brabcova vyjádření to budou podporovat z několika zdrojů, jak jeho resortu, tak z programu ministerstva dopravy, případně z peněz za emisní povolenky. Celkem tyto zdroje překračují 15 miliard korun. „Sasko i Bavorsko vodík podporují a Sasové nabízejí i společné linky mezi Ústím a městy na jejich území. Jelikož budou mít také plničky, lze propojit i delší pravidelné linky,“ přiblížil Brabec.

Ačkoli ústecká opozice obecně považuje vodík za krok správným směrem, ne každý ho vítá. Šéf společnosti Přátelé přírody Marian Páleník by raději třeba klimatizace v busech. „Ústecká MHD se tím odevzdává do rukou Spolchemie. Je to strategicky chybné rozhodnutí. Po poslední modernizaci už máme ekologický vozový park,“ dodal.