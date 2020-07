Nejdostupnější bydlení v zemi zůstává na Ústecku. Přesto od loňska vzrostly ceny o průměrně 30 procent, což představuje nejrychlejší nárůst v České republice. Stejně tak trvá oproti loňsku o rok déle, než si ušetříte na vlastní byt. Musíte na něj spořit čtyři roky a deset měsíců.

Cestu z podnájmu přes stavební spoření k vlastnímu bytu či domu zažil nejeden pár. Například Václav a Jana Adámkovi ze Severní Terasy. „Bydleli jsme Na Vyhlídce v pronajatém 3+1, tehdy už jsme totiž měli malou Janičku. Stálo nás to sedm tisíc měsíčně, k tomu voda a energie,“ popsala maminka dnes už dvou holčiček, jedné školního, druhé předškolního věku.

Majitelka bytu si tehdy přála složení tří nájmů dopředu jako vratnou kauci. „Odstěhovali jsme se po čtyřech letech. Kauci jsme neviděli, přitom kvartýr jsme vraceli v pořádku. Za každý den zpoždění na nájmu jsem musela zaplatit smluvní pokutu padesátikorunu,“ pokračovala.

Koupili si vlastní byt za peníze uspořené „u lišky“, jež doplnili vhodným překlenovacím úvěrem. Vybrali si ho právě na Severní Terase, která stále patří k nejžádanějším sídlištím v Ústí.

Lze to ilustrovat na několika namátkových inzerátech: za byt 2+1 o 65 metrech čtverečních v Muchově ulici můžete zaplatit 1,125 milionu, za 1+1 o 36 m2 v Jizerské 970 tisíc, za 4+1 v Pincově 1,59 milionu korun.

Zdroj: Deník

Na Severní Terase jsou přitom podle realitního makléře Martina Štrojsy byty o něco levnější než ve velmi žádaných lokalitách na Skřivánku, Bukově, ve Všebořicích a samozřejmě na Klíši.

„Nejhůře prodejné jsou byty v Neštěmicích, Krásném Březně, Mojžíři. Roli kromě vyloučených lokalit v tom hrají i dostupnost občanské vybavenosti, obchodů, úřadů a další,“ popsal Štrojsa. Ilustrovat to lze nabídkou bytu 3+1 s výměrou 72 m2 v mojžířské ulici Jindřicha Plachty za 599 tisíc korun, případně 4+1 s balkónem o 99 metrech čtverečních za 490 tisíc korun tamtéž.

Zájem podle makléřů stoupá i o chaty, chalupy, domy mimo město. „Jsou to lokality spíš chalupářské a lidi je chtějí k bydlení. Mimochodem stouply i nájmy, až o 50 procent, přitom kupní síla lidí spíš klesá. Přicházejí kvůli krizi o práci, musejí dát dohromady až dvacet procent z ceny bytu, to je hodně. Co se cen týká, ty nikdo předpovědět nedokáže,“ zamýšlela se ústecká makléřka Lucie Líbalová.

Její kolega a zároveň konkurent z branže Štrojsa si ale nemyslí, že by ceny měly klesat. „Zatím je velký převis poptávky nad nabídkou. Pokles kontaktování klienty jsme zaznamenali jen v úvodu pandemie koronaviru, tedy v březnu. Trvalo to ale jenom asi měsíc, do dubna. Bydlení je jedna ze základních lidských potřeb, a tak nás zase začali oslovovat,“ dodal Štrojsa.