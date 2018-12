Café Nobel přenese Tisou k egyptský pyramidám

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 16 000 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) Kuchař/ka - pomocná síla do kuchyně. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: restaurace Faraon, Petrovice 5., Požadujeme: vyučení nebo základní vzdělání, praxe výhodou, spolehlivost, bezúhonnost, zdravotní průkaz., Nabízíme: mzdu 16 000 - 20000,-Kč., jedná se o práci SO a NE od 10:00 do 20:00 hod., Kontakt: telefonicky si sjednat osobní schůzku.. Pracoviště: Petr vrána - restaurace petrovice, 403 37 Petrovice u Ústí n.Labem. Informace: Petr Vrána, +420 608 336 613.