/FOTO/ Řeka Labe vydala další ze svých rybích pokladů. Candáta úctyhodných rozměrů nedávno chytil rybář na Labi u Kolína. Dravec měřil 96 cm a vážil 10,3 kg.

Obří candát z Labe. „Dravec jako prase, rozbušilo se nám srdce,“ řekl rybář Bohumil Braun. | Foto: se souhlasem Bohumila Brauna

„Když zabral, tak měl sílu. Přitáhl jsem a on se zase rozjel. Po deseti minutách jsem ho dostal ke břehu a říkám synovi a ženě, že to je candát jako prase. Žena mi ho podebrala a už byl náš,“ popsal šťastné rybářské okamžiky Bohumil Braun z Prahy. Ze začátku si myslel, že zasekl menšího sumce. „Ten víkend byl celý bez záběru, přišlo to až v neděli v 5.00 ráno. Hlásič začal pípat, hned jsme vylezli ze stanu a zasekli. Měl sílu, dlouho jsme nevěděl, co to je za rybu. Chytáme většinou na rybičky a když zabere, tak se nám úplně rozbuší srdce,“ svěřil se.

K vodě jezdí celá rodina. „Chytání ryb je můj i kluka velký koníček. Synovi Davidovi je 8 let a má také rybářský lístek. Žena jezdí také s námi ale spíš se stará o jídlo, a chytá nám malé rybičky na dravce,“ doplnil.

Obří candát z Labe. „Dravec jako prase, rozbušilo se nám srdce," řekl rybář Bohumil Braun.

Řeka Labe je plná trofejních ryb. Své by o tom mohl vyprávět Tomáš Šíba, který na začátku letních prázdnin chytil u Dolních Zálezel na Ústecku obřího amura. Ten vážil 22 kg a měřil 116 cm. „Chytil jsem ho na popku mango, pár metrů od břehu. Neskutečný souboj. Je to můj doposud životní úlovek," okomentoval Tomáš Šíba, který se rybaření věnuje 20 let.

