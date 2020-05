Na přerušení dodávek elektrické energie v příštích dnech by se měli připravit obyvatelé Chlumecka.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Jak město informovalo na svém webu, dotknou se 20. května od 7 do 16 hodin jedné parcely na území Chlumce a pak míst v Žandově. 21. května mezi 7.00 a 18.30 přijde na řadu Stradov, 26. května od 7 do 19 hodin Hrbovice a chlumecká ulice Hrbovická a nakonec 28. května od 7.30 do 12.30 nepůjde elektřina v Krušnohorské ulici v Chlumci.