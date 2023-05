Čtenáři, pozor. Knihovna Ústeckého kraje od úterý 9. května z důvodu rekonstrukce veřejných sociálních zařízení dočasně uzavře Oddělení studoven a Vědeckou půjčovnu ve Velké Hradební 45. Omezení provozu by mělo trvat přibližně dva týdny. Provozu dalších oddělení a poboček knihovny se plánovaná rekonstrukce nedotkne.

Severočeská vědecká knihovna. | Foto: Archiv

„Vzhledem k faktu, že v rámci rekonstrukce budou probíhat bourací a stavební práce, dočasné omezení provozu je především z bezpečnostních důvodů nezbytné opatření. Naším zájmem je, aby oddělení nebyla uzavřena déle než dva týdny, v tuto chvíli však nelze říci, jak bude rekonstrukce probíhat a zda nebude nutné nechat zavřeno déle,“ vysvětluje ředitelka knihovny Jana Linhartová a dodává, že Wolfrumova vila, v níž se nachází Oddělení časopisů, Oddělení cizojazyčné literatury a Café Maryša, bude během rekonstrukce fungovat bez omezení.

