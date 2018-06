Celníci si došlápli na řidiče autokarů a rozdávali pokuty

Gastronomie - Gastronomie Pomocníci v kuchyni 15 000 Kč

Pomocníci v kuchyni Pomocná síla do kuchyně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: Restaurace Pod Císařem, Ostrov 10, Tisá., Požadujeme: základní vzdělání., Nabízíme: mzdu 15 000 - 18 000,- Kč, možnost ubytování. V případě, že nemá uchazečka/uchazeč vlastní automobil a nechce využít možnost ubytování, musí jet autobusem do Tisé a z Tisé jít přibližně 1 km přes les. , Kontakt: telefonicky od 10:00 do 14:00 hod si sjednat osobní schůzku.. Pracoviště: Josef nežerka - restaurace pod císařem, Ostrov, č.p. 10, 403 36 Tisá. Informace: Josef Nežerka, +420 475 222 013.