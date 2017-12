Celodenní jednání přineslo ovoce. Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018

Ústí n. L. – Oprava stadionu Lev Neštěmice, rekonstrukce bazénu v budově jeslí na Severní Terase či miliony do vybavení škol a školek. Ústečtí zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2018.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Finanční koláč počítá s příjmy 1,682 miliardy, s výdaji ve výši 1,896 miliardy. Politici schvalovali rozpočet více než 7 hodin. Pro jeho konečnou podobu zvedlo ruku 27 zastupitelů, David Daduč (Nezařazení) a Irena Moudrá Wünschová (PRO! Ústí) se hlasování zdrželi.

Velká část položek rozpočtu se měnila a přidávala i přímo během jednání. „Je to situace, která se každý rok opakuje, nepřekvapilo mě to. Očekávala jsem, že až tady na samotném jednání zastupitelé budou jednotlivé návrhy předkládat. Zapracovali jsme tak požadavky jednotlivých obvodů s výjimkou obvodu město, od kterého budeme očekávat v dohledné době písemné návrhy. Navýšili jsme například o 100 tisíc korun provozní příspěvek každé základní, také příspěvku pro Dům dětí a mládeže o 450 tisíc a další rezervu na vybudování zimního areálu pro beach volejbal. Finanční prostředky půjdou také na opravu hřbitovní kaple v Krásném Březně a její obvodové zdivo,“ říká primátorka Věra Nechybová.

Někteří zastupitelé primátorce a vedení města vyčetli, že jim nedala dostatečný čas na připomínky. „Měli jsme být k jednání přizváni už v září, kdy se rozpočet dostal do obrysů. Přímo bychom tam naše požadavky navrhli a možná i upozornili na některé věci. Mohli jsme si to sáhodlouhé jednání na zastupitelstvu odpustit,“ řekla starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Podle primátorky ale byl časový horizont dostatečný. „Na jednání jsem zastupitele zvala. 2. listopadu jsem jim zaslala návrh rozpočtu k diskusi, uveřejněný na úřední desce byl 20. listopadu, takže doba 18 dnů byla na to, abychom rozpočet projednali ještě před samotným uveřejněním. První přišly starostky Neštěmic a Severní Terasy, očekávala jsem ale, že i ostatní kolegové budou aktivnější a budou se zajímat o návrh rozpočtu. Jde o stěžejní dokument týkající se celého města. Nevím, proč na to ostatní nereagovali zavčasu, my jsme udělali vše pro to, abychom všichni měli dostatek času na projednání rozpočtu,“ reagovala primátorka.