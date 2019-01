Ústí nad Labem - Město Ústí nad Labem vyhlásilo zakázku s hodnotou do tří milionů korun na založení a údržbu výsadeb v Ústí nad Labem.

Ilustrační foto. | Foto: David Vondráček

Úkolem bude údržba záhonů na ploše mezi OC Forum a OD Labe, údržba zeleného pásu u OD Labe a osazení růžového záhonu v ulici Štefánikova.

Prováděné služby, mimo založení záhonů a nově založených ploch, budou spočívat v údržbě výsadeb a zároveň dosadbě trvalek za ukradené či uschlé kusy, dále pletí a hnojení, řezu růží, odstraňování odkvetlých částí a v případné dosadbě.

Údržba se bude provádět po dobu tří let, a to do konce roku 2021.

(tp)