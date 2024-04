Krušné chvíle zažili mladíci v centru Ústí nad Labem, kteří narazili na duo agresorů (18 a 16 let). Kromě toho, že přišli o mobilní telefony, tak jim bylo vyhrožováno zbitím.

Ilustrační fotografie | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

První loupež se stala v atriu ústeckého magistrátu. „Kolem osmé hodiny si přisedli ke dvěma stejně starým klukům a začali si s nimi normálně bavit. Po chvilce ovšem řekli, ať jim ukážou mobily. Prvnímu z nich jej ihned jeden z obviněných vytrhnul z ruky. Aby umocnili svou převahu, tak druhý z nich vytáhl boxer a nasadil si jej na ruku,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová a dodala: „Poté druhému z mladíků pod pohrůžkou zbití nařídili, aby vyndal vše, co má u sebe a rovněž mu vzali mobil. Donutili jej sdělit přístupové heslo.“

Agresoři jim důrazně doporučili, ať se nepokouší nic hlásit na policii nebo si je najdou a zbijí. A rodičům mají říci, že mobily někde ztratili.

„V druhém případě kolem čtvrté hodiny ráno v centru města potkali mladíka, kterého nejprve požádali o cigaretu. Vzápětí mu řekli, ať ukáže vše, co má u sebe. Nejprve vyndal drobné mince a doklady. Donutili jej vyndat mobil, který mu hned vzali. Mladík se pokoušel získat mobil zpět, ale obvinění mu sdělili, že jestli bude dělat problémy, tak ho zmlátí a ať raději jde cestou, kudy přišel,“ popsala Hyšplerová.

Po vyhodnocení kamerového systému se kriminalistům podařilo natipovat možné podezřelé. „V ranních hodinách si do místa jejich bydliště přišli. Ti se následně pod tíhou důkazů k loupežím přiznali.“

V současné době již čelí obvinění z provinění loupeže, vydírání a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. „V případě, že by se jednalo o dospělé, tak by jim hrozil trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let,“ doplnila mluvčí.

Trestání mladistvých je ale založeno na odlišném režimu oproti trestání již dospělých osob. „Mladistvý není za čin trestně odpovědný, pokud nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání. Mladistvým se dle zákona rozumí ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý a nepřekročil osmnáctý rok věku. Trestný čin se u mladistvých nazývá provinění. Za tento protiprávní čin se ukládají opatření. V případě odsouzení se mu ukládá poloviční trest než jaký je ukládán dospělému pachateli,“ vysvětlila mluvčí.