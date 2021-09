Mattoni 1/2Maraton v Ústí nad Labem Ženy: 1. Hana Homolková (ČESKO) 1:18:10 (personal best), 2. Tereza Jagošová (ČESKO) 1:21:15, 3. Ivana Sekyrová (ČESKO) 1:23:52, 4. Zuzana Rusínová (ČESKO) 1:24:45, 5. Lenka Kůsová (ČESKO) 1:29:17. Muži: 1. Tom Gröschel (Německo) 1:04:10, 2. Nic Ihlow (Německo) 1:06:17, 3. Jakub Zemaník (ČESKO) 1:06:23, 4. Petr Pechek (ČESKO) 1:09:04, 5. Petr Hošna (ČESKO) 1:09:28. Zdroj: RunCzech

Každá běžecká kulisa má svoje kouzlo a kouzlo té ústecké je nenapodobitelné. Kromě chemičky běžce trasa zavedla po Labské stezce až k hradu Střekov a do centra města.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.