Partičky se shromažďují v obchodních domech, pod „Vanou“, za Barborkou, na hlavním vlakovém nádraží. „Povídali jsme si a najednou přišla tak patnáctiletá holka a chtěla cigaretu. Když kamarád řekl, že nemáme, začala křičet, že jsme rasisti, a vrhli se na nás,“ líčila jedna z obětí, čtrnáctiletá dívka.

Případ řeší policie. Stejná skupinka dívce pak několikrát vyhrožovala s tím, že ví, kam chodí do školy a kde bydlí. Nakonec ji a její přátele napadla partička pubescentů znovu ve Foru a na nádraží musela přijet i záchranka. Podobně dopadly i další děti.

„Skupinky výrostků vídám postávat a posedávat ve Foru na různých místech. Jednou ke mně jeden z nich přišel a plácl mě přes zadek. Dostal facku, spratek, aby si to už nedovolil. No kde to jsme?“ líčila Ústečanka Martina Skálová.

Nejvíc ji prý rozčílilo, když ochranka centra vyháněla z lavičky její dceru s kamarádkou s tím, že se tam „poflakuje“, ale skutečných výtržníků si nevšímala. „Bojí se Romů, a tak si honí triko na normálních dětech,“ rozčilovala se Skálová.

Jak vysvětlila ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, mezi aktéry napadení zaznamenali policisté jak nezletilé, tak mladistvé. Při vyšetřování úzce spolupracují s úřadem sociálně právní ochrany dětí.

Ač většina případů končí v přestupkové rovině, některé vyšetřuje kriminální policie.

Policie místa hlídá

„Místa, kde se tyto skupiny dětí nejčastěji pohybují, máme zmapované a policisté zde při výkonu služby provádějí obchůzky. Nejenom v obchodním centru a přilehlém okolí, ale i v dalších místech v centru města,“ sdělila Hyšplerová.

Případů může být víc. Některé z obětí totiž napadení neohlásily. Stává se ale, že kolemjdoucí si tyto incidenty natáčí na mobilní telefony a zveřejní je. Každé takové pořízené video policistům pomůže se s gangy mladistvých vypořádat.

Zapracovat na tom chce i centrální městský obvod. Starostka Hana Štrymplová si prý po stížnostech několikrát prošla Mírové a Kostelní náměstí, okolí krajského úřadu, Barborku a další lokality. „V každém případě to projednáme v bezpečnostní komisi a s městskou policií. Oslovíme i vedení Fora, aby bylo při řešení tohoto problému důraznější,“ uvedla starostka Štrymplová.

Případ není ojedinělý

Podle předsedy Komise prevence kriminality Petra Zvonaře řešili podobný problém na Severní Terase. „Týkal se dětí cizinců na jedné zdejší škole. Pozvali jsme ředitele na jednání a ve spolupráci s městskou policií se to podařilo zvládnout. Už jsem požádal tajemníka komise, aby potíže s partami v centru dal na program zasedání,“ připomněl.

Ředitel Fora Otakar Starý sdělil, že od ledna 2018 do konce května 2019 evidují pět případů v souvislosti s mladistvými. Všechny prý řešili s Policií ČR. O bezpečnost se stará soukromá agentura, denně sem dochází strážníci a policisté. „Celé centrum nepřetržitě monitoruje kamerový systém, který jsme loni modernizovali, a významně napomáhá při řešení problémů,“ dodal.