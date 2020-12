Zdražení v případě tepla činí řádově desetikoruny ročně, u vody má jít o stokoruny. Naopak na elektřině a plynu bychom mohli stokoruny ušetřit.

Jak vysvětlil jednatel THMÚ Stanislav Dunaj, cena tepla za rok 2021 pro vytápění je u okrskových 589,87 korun včetně DPH (+0,96 %), pro ohřev vody pak 550,36 Kč opět včetně DPH (+1,46 %). Kolik zaplatíme za teplo, to prý například ovlivňuje cena emisních povolenek a nárůst cen vstupních surovin od dodavatelů, například uhlí, a to od 5 do 10 procent.

„V průměru se cena zvedá o 1,49 procenta pro výměníkové stanice, co jsou na sídlištích, třeba na Kamenném vrchu. Domácnost řádově za topení vydá měsíčně v průměru 10 až 15 korun navíc oproti roku 2020,“ uvedl.

Také vodné a stočné v Ústeckém a Libereckém kraji, kde působí SVS, od 1. ledna povyskočí o 5,9 procenta nahoru. V číslech to znamená, že dodání a odkanalizování jednoho litru pitné vody bude stát o 0,6 haléře více, než kolik je to nyní. Za dodání a odkanalizování kubického metru vody zaplatíme celkem 104,77 korun.

„Při kalkulaci ceny vodného a stočného je potřeba se jednak držet cenové regulace, dále pak zohlednit vnější ekonomické vlivy, jako jsou ceny energií, ceny surové vody, stavebních prací, inflace a další ukazatele, správně odhadnout trendy ve spotřebě a také pamatovat na mzdové náklady všech našich zaměstnanců,“ uvedl mluvčí SVS Mario Böhme s tím, že nově prý je také třeba počítat i s rizikem spojeným s vývojem pandemie covid-19.

Dalším důležitým parametrem v ceně vody jsou podle Böhmeho prostředky, které musí společnost vynaložit, aby zpomalila stárnutí vodárenské infrastruktury a umožnila její dostatečnou obnovu. V severních Čechách to znamená tisícovku vodojemů, šest desítek úpraven pitné vody, téměř dvě stovky čistíren odpadních vod a třináct tisíc kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí. Pro představu, přibližně stejnou vzdálenost byste museli urazit z Ústí nad Labem do latinskoamerického Chile.

„Do rekonstrukcí vynaložila SVS v letošním roce 1,45 miliardy korun a dalších 334 milionů šlo na potřebné opravy. Obdobné finanční objemy na rekonstrukce a opravy máme připravené i na rok 2021,“ pokračoval mluvčí SVS Böhme.

„Navzdory tomu všemu se nám daří držet ceny vodného a stočného pod hranicí sociální únosnosti, tedy pod dvěma procenty z čistých příjmů domácností v regionu. Ve srovnání s tím vlastně reálná cena vody dokonce již několik let klesá,“ poznamenal předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Také Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal rozhodnutí, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek cen elektřiny a plynu na následující rok. V celostátním průměru budou znamenat snížení regulovaných plateb pro odběratele nízkého napětí, tedy i domácností. Regulovaná složka ceny elektřiny u nízkého napětí příští rok klesne v průměru o 1,7 procenta. Konkrétní cena záleží na distribučním území i dodavateli. Nejvyšší pokles čeká území ČEZ Distribuce, až o minus 2,60 procenta.

V plynárenství ERÚ slibuje pokles průměrné regulované platby pro maloodběratele i velkoodběratele. U maloodběratelů včetně domácností úřad předpokládá průměrný pokles regulované složky ceny o 1,6 procenta.

Absolutní pokles regulované složky ceny elektřiny pro domácnosti ERÚ naposledy oznamoval v listopadu roku 2014. „Letos již v červnu, když jsme představovali zásady cenové regulace pro páté regulační období, jsme avizovali, že by ceny na zajišťování distribuce měly v prvním roce klesat, což se nyní potvrdilo," dodal předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.