Češi si oblíbili věrnostní karty. Tři čtvrtiny mají v peněžence alespoň jednu

Severní Čechy - Nakupujete rádi? Tak pravděpodobně patříte mezi ty, kteří mají ve své peněžence alespoň jednu věrnostní kartu.

Podle průzkumu Public Data Research jsou totiž mezi Čechy velmi oblíbené. Hned tři čtvrtiny z nich vlastní alespoň jednu. Dokonce 16 procent pak má více než deset. Většina Čechů mezi 18 až 60 lety je navíc nakloněna digitalizaci věrnostních karet.

„Češi mají věrnostní karty dlouhodobě rádi. Většina jich vlastní několik, má o nich dobrý přehled a mezi nejoblíbenější patří sbírání výhod v supermarketech,“ uvádí Jan Hřebabecký, jednatel Rondo.cz.

Věrnostní karty jsou oblíbenější především u žen, až 80 procent nějakou vlastní. Potrpí si na ně ale i muži (66 procent). Hned třetina Čechů přitom má ve své peněžence jednu až tři. Najdou se ale i opravdoví sběratelé, 16 procent občanů jim má více než deset. Další perličkou je, že více než 11 procent neví, kolik věrnostních karet vlastní.

Podle průzkumu se Češi dobře orientují i v odměnách. Až 71 procent majitelů karet sbírání bodů sleduje a následně je i využívá. Až pro polovinu jsou pak nejzajímavější ty v supermarketech. Následuje spokojenost v odvětví zdraví a krásy (13,88 procent) a módy (10,73 procent).

Češi jsou ovšem také nároční zákazníci. Z průzkumu vyplývá, že 45 procent majitelů karet považuje odměny za nákupy za nedostatečné.

S novými technologiemi přichází i nové možnosti. Jak lákavé je mít věrnostní kartu v aplikaci mobilního telefonu? „Majitelé věrnostních karet by dle zmiňovaného průzkumu ocenili digitalizaci svých oblíbených karet. Vyjadřují se také, že by takové karty více využívali,“ potvrdil Jan Hřebabecký.

Téměř 70 procent lidí si podle průzkumu myslí, že po převedení karet do digitální podoby by tyto karty využívali více. Čtvrtina majitelů věrnostních karet by je více nevyužívala ani po jejich digitalizaci.