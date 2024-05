Českolipští policisté vyhlásili pátrání po 16leté Vanese Čonkové. Dívka žije v dětském domově v České Lípě, odkud odjela na povolenou návštěvu k matce do Ústí nad Labem. Zpět se ale nevrátila.

Pohřešovaná Vanesa Čonková. | Foto: PČR

Do domova měla dívka dorazit už v sobotu 27. dubna. „Uvedeného dne ji kolem třetí hodiny odpoledne matka doprovodila na autobus do České Lípy, do dětského domova ale již nedorazila. Není vyloučeno, že se stále může pohybovat v Ústí nad Labem. Veškerá opatření v místě bydliště byla zatím neúspěšná,“ uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Policie žádá veřejnost o spolupráci při pátrání po mladé dívce. Informace k hledané můžete sdělit kterémukoliv útvaru policie nebo na bezplatnou linku 158.

Vanesa Čonková má tmavé středně dlouhé vlasy a hnědé oči, měří 158 cm a je štíhlé postavy. V době odjezdu z Ústí nad Labem měla na sobě černé kraťasy, bílé tričko, černou koženou bundu, bílo-béžové boty a malou černou kabelku.