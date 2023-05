Obecně nejpozději se novinku dozvídají senioři. Nejsou totiž většinou zvyklí navštěvovat sociální sítě, kde tato informace rezonuje už několik dní. Jako třeba obyvatelka Klíše Olga Jarolímková. „Dozvěděla jsem se to dneska. Docela mě to překvapilo, protože ta pobočka je podle mého názoru docela využívaná a Klíše je velká. Lidi do centra města na poštu chodí neradi, tam je to co do front zoufalé. Myslím, že to pro seniory bude velká rána. Opravdu je tu hodně starých lidí,“ upozornila.

Ze seniorů z Klíše poštu Na Hvězdě využívá například Jaroslava Hauková. „Složenky, důchod, pozdravy přátelům… Pošta je pro mě důležitá. Navíc už mám bolavé kyčle kvůli artritidě a při představě, že se budu belhat o holi na Masaryčku, se mi chce plakat,“ postěžovala si.

Pro řadu lidí je pošta tradiční služba založená na dobrých vztazích. Například Michaela Valášková přirovná pobočku pošty k pekárně, do které chodí zákazníci několik generací. Sama však vnímá uzavírání pošt jen jako přirozenou reakci na rigiditu, neprofesionálnost a hamižnost managementu i vetché kontroly státu a prý je zvědavá, kam to povede. „Bez této pošty jsme nuceni vyjet na centrální poštu, která je pro mnohé z nás trestem. Z pozice kalkulačky je logické, že musí upřednostnit tu pobočku, kterou využívá více klientů a která je výdělečnější. Mně nevadí ten postupný přesun s různými požadavky ze světa papírů, razítek a známek do elektronického světa. Chápu ale, že pro lidi s nízkými digitálními dovednostmi, příjmy, špatným zdravotním stavem nebo pro úřady s bídnou úrovní digitalizace to bude velký problém,“ varovala Valášková.

Existuje ovšem i pohled opačný. Rušení pobočky některým lidem z Klíše nijak zvlášť nevadí. Například zdejší obyvatelce, která si ale přála udržet jméno v anonymitě. „Pobočku nebudu nijak zvlášť postrádat, je asi fajn, že tu byla, ale Neštěmicím by zrušení ublížilo víc. My to na Masaryčku nemáme zase tak daleko,“ svěřila se.

„Pošta nám všechny zásilky stejně ukládala na centrále na Masaryčce, důchod dědovi pošta ochotně vozí v hotovosti domů, babička má důchod na účtu bezhotovostně. My máme datové schránky, a dokonce i pohlednice k Vánocům nebo narozeninám jsme si oblíbili posílat přes on-line službu. Za poslední dva roky jsem na pobočce nebyla vůbec,“ dodala.

Z uzavírání pobočky je ale „otrávený“ starosta centrálního městského obvodu, kam Klíše spadá, Tomáš Kirbs. „Vnímám to velice negativně. Účastnil jsem se všech jednání města s Českou poštou a jako město jsme chtěli zachování všech poboček. Jenže pošta byla neústupná a stáli si za třemi rušenými pobočkami. Vybírali jsme ze dvou špatných řešení a pro to aktuální nakonec rozhodlo nižší využití klíšské pobočky i to, že pokud by zavřeli pobočku v Neštěmicích, tak by to znamenalo neúnosné přetížení hlavní pošty kvůli tomu, že by sem všem obyvatelům Neštěmic a Mojžíře ukládali zásilky. Pro případ, že opravdu bude zrušena pošta na Klíši, jsme vyjednali otevření více přepážek na hlavní poště na Masaryčce a v případě přetížení i otevření horního patra,“ předeslal Kirbs.

Česká pošta v Ústí nad Labem



V Ústí nad Labem budou uzavřeny pobočky v Brné (ÚL 17), ve Svádově (ÚL 20) a na Klíši (ÚL 8).



Nadále otevřeny zůstanou:

Česká pošta Ústí nad Labem 1, Masarykova 3120/34, 400 01

Česká pošta Ústí nad Labem 3, Žukovova 546/15, 400 03

Česká pošta Ústí nad Labem 6, Truhlářova 1592/32, 400 06

Česká pošta Ústí nad Labem 7, Krčínova 841/9, 400 07

Česká pošta Ústí nad Labem 10, Všebořická 389/53, 400 10

Česká pošta Ústí nad Labem 11, Stříbrnická 3034/10, 400 11

Česká pošta Ústí nad Labem 16, Seifertova 567, 403 31