Česká republika má přes 10,6 milionu obyvatel. Nejvíc od konce války

Severní Čechy - Počet obyvatel České republiky se loni zvýšil zhruba o 31 tisíc na 10 610 055 lidí. Hranice 10,6 milionu lidí byla naposledy zaznamenána na konci druhé světové války.

Rodina - ilustrační fotoFoto: DENÍK/Archiv

Podílela se na tom zejména migrace, a to především z Ukrajiny, Slovenska, Ruska a Vietnamu. Více lidí se také narodilo, než zemřelo. Průměrný věk obyvatel se zvýšil ze 42 na 42,2 let. Vyplývá to z údajů, které ve středu 21. března zveřejnil Český statistický úřad.

"Vloni jsme zaznamenali z pohledu časových řad několik rekordů. Prvním z nich je překročení hranice 10,6 milionu obyvatel, která byla naposledy zaregistrována na konci druhé světové války. Počet seniorů se přehoupl přes hranici dvou milionů a počet narozených dětí rostl čtvrtým rokem v řadě. Novorozenců bylo nejvíc od roku 2011," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Živě narozených dětí bylo loni 114 405. Podíl mimomanželských dětí se zvýšil na 49 procent. "Podle předběžných výpočtů v roce 2017 pokračoval růst úhrnné plodnosti, a to na úroveň cca 1,67 dítěte na jednu ženu," uvedli statistici.

Loni zemřelo 111 443 lidí, což bylo nejvíce za posledních 20 let. Největší vliv na to měly první dva měsíce roku, kdy se v České republice plošně rozšířila epidemie chřipky. "Z hlediska pětiletých věkových skupin bylo nejvíce zemřelých mužů ve věku 70-74 let a žen ve věku 85-89 let," sdělil ČSÚ. Před dosažením prvního roku života zemřelo 304 dětí, meziročně o 13 méně.

Češi loni uzavřeli 52 567 sňatků. Ve srovnání s předchozím rokem jich bylo o 1800 více. Nejvíce svateb bylo v červenci, nejméně v lednu. Ženichům bylo nejčastěji 30 let, nevěstám 27 let. Rozvodů přibylo asi o 800 na 25 755, větší část se týkala rodin s nezletilými dětmi.

Celkem se rozvod dotkl zhruba 23 800 dětí. Úhrnná rozvodovost podle předběžných výsledků meziročně vzrostla ze 45 na 47 procent. Průměrná délka rozvedeného manželství byla 13,2 roku.

ČSÚ loni evidoval asi 35 tisíc potratů, proti roku 2016 jich zhruba 1000 ubylo. V 55 procentech šlo o umělé přerušení těhotenství.

Do České republiky se loni přistěhovalo 46.000 lidí, meziročně o 8500 více. Z toho bylo asi 10 300 Ukrajinců, zhruba 6300 Slováků, téměř 2900 Rusů a bezmála 2200 Vietnamců. Do zahraniční se vystěhovalo 17 700 lidí.