„Ke zpívání koled už máme přes tisíc přihlášených, což nás moc těší a jen to potvrzuje, že tato naše akce už napevno patří k předvánočnímu času v České republice. Velká náměstí, kde se tato událost pravidelně konala a kam chodily zpívat tisíce lidí, však bohužel kvůli vládním opatřením musela zrušit své trhy a programy. I přesto se ale tato akce uskuteční. Když nelze zpívat koledy venku, mohou se lidé připojit on-line z tepla svých domovů,“ vysvětlila Jitka Peroutková, manažerka marketingu Deníku.

Právě Deník z vydavatelské rodiny Vltava Labe Media totiž akci Česko zpívá koledy už jedenáctým rokem pořádá.

Na webu ceskozpivakoledy.cz odstartuje zpívání koled ve středu 8. prosince v 18 hodin.

Živě budeme přenášet hraní a zpívání koled v podání kapely Čechomor, takže si můžete zpříjemnit podvečer a zazpívat si spolu s ní.

„Na středeční podvečer se už moc těšíme, poprvé s námi budou koledy hrát a zpívat i další kolegové z kapely – akordeonista Honza Kolář a basový kytarista Lukáš Čunta. A navíc budeme mít skvělého hosta, cimbalistku Zuzana Čechovou,“ uvedl Karel Holas, zpěvák a houslista kapely Čechomor.

„Samozřejmě, že od dětství mám ráda koledy. I proto jsem moc ráda, že mě skupina Čechomor pozvala, abych na akci Česko zpívá koledy zahrála s nimi na cimbál. Bude to pro mě nová zkušenost a moc se těším,“ podotkla Zuzana Čechová. Na stejném webu budou v tento den rovněž nejaktuálnější informace o akci.

Zdroj: DENÍK

Akci tradičně podporuje také Český rozhlas, na jehož vlnách můžete 8. prosince v 18 hodin koledy rovněž naladit a zazpívat si tak třeba u rádia.

„I letos si společně zazpíváme tři koledy, které již známe z předchozích ročníků, a dvě, které vybrali čtenáři v hlasování. Jsou to Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štěstí, zdraví, pokoj svatý a Pásli ovce Valaši. Zpívání zakončíme písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí,“ uvedla ještě Jitka Peroutková a dodala: „Už se moc těšíme na zpívání s vámi, i když to bude opět pouze on-line!“ (red)