V předvánočním období, které je pro mnoho lidí téměř synonymem chaosu, je schopnost hudby sjednocovat více než vítaná. Již tradiční akce Deníku s názvem Česko zpívá koledy pak talent hudby k propojování lidí dokazuje už 13 let. Letos se lidé napříč Českou republikou společně potkají ve středu 13. prosince od 18 hodin.

Tradiční akce Deníku s názvem Česko zpívá koledy se uskuteční ve středu 13. prosince od 18 hodin. Na Lidickém náměstí v Ústí bude zpívat kapela Divokej Bill. | Foto: Deník

Minulý rok se tato oblíbená akce po dvou covidových letech vrátila v živé podobě na české náměstí, kostely a další místa. S Deníkem zpívá koledy vždy i nějaká známá kapela. Minulý rok to třeba byla skupina Čechomor, která oživila akci na vánočních trzích na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Na stejném místě letos s námi bude zpívat skupina Divokej Bill, která kromě šesti zmíněných koled přidá i několik svých hitů.

Mezi těmi, kdo se na zpívání koled připravuje, je i Tomáš Rieger z Chabařovic. Spolu s ostatními zdejšími lidmi se ke zpívání koled schází už od roku 2015, pouze s vynucenými přestávkami během zmiňované pandemie covid-19, kdy to neumožňovala vládní opatření. „Ani se nemohu dopočítat, kolikrát jsem tam už byl. Mě se ta akce líbí pokaždé, mám ji spojenou s dobou, kdy jsem jako kluk vyrůstal v nedalekých Libochovanech ještě za bývalého režimu. Tehdy mi bylo deset let, když jsem začal s rodiči chodit do kostela na půlnoční bohoslužbu. Sešlo se nás tam vždycky tak pět, možná šest a tehdy jsme koledy zpívali. Mě se to moc líbilo,“ vzpomínal dětství.

Takže, když Deník s Koledami přišel, okamžitě se u vynořila vzpomínka na rodiče, kteří již zemřeli a rozhodl se připojit. „Možná je to trochu sobecké. Ale je to také šance potkat se lidmi z Chabařovic v našem docela hezkém kostele. Myslím, že je to hezké setkávání. Hraje nám u toho vždy varhanice a vždy předzpívávají dvě slečny, které s tím začali na téhle akci ještě jako malé holčičky. Jsme domluveni, že letos přijdou před varhany zas,“ líčil.

Na webových stránkách www.ceskozpivakoledy.cz najdete interaktivní mapu se seznamem míst, kde se účastníci mohutného celorepublikového „sboru“ potkají. Ačkoli se jejich počet už v polovině listopadu přiblížil k číslu dvě stě, zájemci stále mají možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště.

Žádnou velkou organizaci k tomu ani nepotřebují. Berou to jako veskrze civilní schůzku se zpíváním pro normální a milé lidi, kteří se chtějí naladit na Vánoce. „U nás si sice nenosíme cukroví a ani svařené víno, ale okolo oltáře už bývá krásná vánoční výzdoba a občas spojená s výstavou betlémů, které vyrobí žáci okolních škol. Máme tu docela šikovnou a dobře vedenou ZUŠku, a často jsou na výstavě její výtvory,“ přiblížil Tomáš Rieger. „Co bude letos, to zatím nevím. Nestihl jsem se ani domluvit s naším farářem. Zatím jsem si skutečně jen všiml, že začaly registrace, takže co všechno bude u zpívání bude tak trochu překvapení,“ zasmál se.

V paměti mu utkvělo obzvlášť jedno zpívání, z ročníku, kdy s ostatními nezpíval koledy chabařovický pekař, který toho roku zemřel, ještě docela mladý. „Je to možná smutné, ale taky nám to dává naději, že díky podobným setkáváním nezapomeneme na lidi, které jsme znali. Je to takové vánočně symbolické. Česko zpívá koledy bývá u nás v Chabařovicích docela navštěvované. Už dokonce i ten úplně první ročník. Těším se a jsem zvědavý, jak to bude vypadat letos. Doufám, že v tom bude Deník pokračovat. Můžeme se sice sejít i bez něj, ale je to taková velká podpora, která nás vždy pohne, abychom zpívání zorganizovali. Kvituji to,“ řekl Tomáš Rieger.

Česko zpívá koledy.Zdroj: Deník

Mohutný chór zazpívá druhou prosincovou středu opět šest vánočních koled a písní. Letos to budou Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Veselé Vánoce. Kompletní texty těchto koled najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu PDF ke stažení zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku. Na uvedených webových stránkách lze také najít interaktivní mapu se seznamem míst, kde se účastníci mohutného celorepublikového „sboru“ potkají. Ačkoli se jejich počet už v polovině listopadu přiblížil k číslu 200, máte možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště.

Lidé se sejdou nejen v Ústí nad Labem na Lidickém náměstí, nebo v Chabařovicích v kostele na Husově náměstí. Stále přibývají další a další zájemci. Například na Telnici také nikdy nevynechali. „Je to jedna z těch akcí, která lidi stmeluje a navozuje tu správnou vánoční atmosféru. Mívali jsme to do pandemie před domovem důchodců, během covid-19 jsme vysílali koledy v obecním rozhlase. No a co tohle utrpení s nemocí skončilo, se scházíme vždycky u vánočního stromku naproti naší nové radnici. Myslím si, že takovou krásnou tradici nikdy nenecháme zaniknout,“ poznamenal zdejší starosta Jan Doubrava.

Nápad, kdy se lidé sejdou, aby si společně užili předvánoční čas bez shonu, ve frontách v obchodních centrech, ale naopak při milé příležitosti společném zpívání vánočních koled, se zrodil v západních Čechách před 13 lety. Díky Deníku se rozšířil do celého Česka a stal se oblíbenou každoroční tradicí. A zpívá se i za hranicemi země. Každý rok se k ní totiž připojují i krajané napříč celým světem. Zpívá se v Americe, Španělsku, Řecku či Turecku. „Nejdále se koledy rozezněly v hlavním městě Kataru,“ dodala Jitka Peroutková, marketingová ředitelka Deníku.