Slavná postava československé atletiky Bedřiška Kulhavá a regionální publicistka Helena Borská by se mohly stát čestnými občany Ústí nad Labem.

Bedřiška Kulhavá (vlevo) a Helena Borská | Foto: Miroslav Vlach/UKP98

Atletka Kulhavá se v listopadu dožila devadesáti let, publicistka a ústecká patriotka Borská zemřela 16. května 2004 po těžké nemoci. Ve stejném roce obdržela in memoriam Cenu primátora Ústí. Přispívala do místních médií a publikovala vlastivědné práce, jako Poznej místo, ve kterém žiješ, Toulky Ústím a okolím nebo Střípky z ústecké hudební minulosti. Zároveň aktivně působila ve skautském hnutí.