Na trati 130 Ústí nad Labem - Klášterec nad Ohří, v úseku Teplice v Čechách - Bílina dojde k výlukám.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uzavře vždy v nočních hodinách od 23.15 do 3.30 hodin traťovou kolej mezi stanicemi Teplice v Čechách - Bílina, a to následovně: v noci dne 15./16. července do 20./21. července, v noci dne 27./28. července do 5./6. srpna, v noci dne 7./8. srpna do 10./11. srpna a v noci dne 19./20. srpna do 20./21. srpna.