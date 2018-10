Chabařovice čekají na obchvat už více než desetl let

Chabařovice - K největším problémům bývalého horního města patří bezpečnost v centru. Kvůli frekventované silnici.

Dopravu v Chabařovicích ztěžuje každoročně zdejší pouť.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Nebezpečná silnice v centru města a nutnost odepsat zásoby uhlí pod jezerem Milada. Právě to většina kandidátů v letošních komunálních volbách vnímá jako největší výzvy Chabařovic.

Obchvat města měl vzniknout už před deseti lety. Proti tomu se ale postavili obyvatelé domků, které vyrostly na kraji Chabařovic. Nová silnice měla vést sotva metr od jejich plotů. Ze stavby po protestech nakonec sešlo.

Podle zdejšího starosty Josefa Kusebaucha, lídra kandidátky SNK ED, patří bezpečnost v centru k jeho prioritám. „Zatím jsme připravili dopravní studii, která pamatuje na rekonstrukci náměstí včetně bezpečnostních prvků, například zúžení silnice s přechody pro chodce a další opatření,“ popsal Kusebauch.

Zároveň město jedná o rekonstrukci vodovodu a kanalizace s vodárenskou společností nebo o opravě komunikace s krajskou správou silnic. Co se chodníků týká, požádalo město o dotaci. „Nelze to řešit ze dne na den. Investici takového významu je potřeba dlouhodobě plánovat a představit veřejnosti, což jsme udělali nedávno,“ řekl starosta.

Podle jedničky kandidátky Strany zelených Moniky Beránkové je příprava obchvatu otázkou územního plánování. „Musíme to ale provádět v součinnosti s krajem, město na to samo nikdy nebude mít peníze,“ poznamenala Beránková.

Budování nové silnice by v původní podobě z doby před deseti určitě nepodpořila šéfka kandidátky hnutí ANO 2011 Alena Vaněčková. „Kdysi jsem tomu fandila, ale s odstupem času jsem změnila názor. Narušilo by to klid domkářů i celé prostředí u rybníka,“ připomněla Vaněčková.

Za své priority spíš považuje odpis uhelného ložiska pod jezerem Milada a budování infrastruktury. Vaněčková si dokonce myslí, že by město mělo Miladu a budování infrastruktury v jejím okolí stanovit jako jednu z hlavních priorit. „Dokud stát ložisko neodepíše, nikdo tu nebude chtít investovat. Přitom potřebujeme třeba dobudovat cyklostezku,“ myslí si jednička ANO.

Kandidátka zelených Monika Beránková považuje za další velký problém města těžkou domluvu se zastupiteli a vzájemnou nevraživost mezi nimi.

„Vím, že sama nedokážu ovlivnit například městský rozpočet. Musíme se o něm mezi sebou domluvit. Na druhou stranu třeba ve školství nám to funguje,“ dodala Beránková.

S tím naopak nesouhlasí jednička komunistů pro Chabařovice Libor Verner, který zároveň usedá v zastupitelstvu. „Třeba dobrovolné hasiče nebo sport město podporuje. Lze se dobře domluvit. Je to hlavně o lidech,“ oponoval.

Starosta Kusebauch by pak rád dokončil například rekonstrukci mlýna na vjezdu do města, který radnice nedávno koupila. „Podali jsme předběžnou žádost o dotaci na takzvanou občanskou vybavenost s parkem. Dosud se nám také povedlo připravit smlouvu se zubařkou do nového zdravotního střediska, pomůžeme jí s vybavením ordinace. Získali jsme i dotaci 1,5 milionu korun na nákup kompostérů. Rozdáme je zdarma místním,“ dodal starosta.