"První ročník našeho příměstského tábora je složen ze členů klubu, nemáme zde nikoho zvenčí. To ani moc nejde. Pro těch tuším 18 dětí máme připraven různorodý program, nejen samotné motorky. Hrál se fotbalový turnaj, budou vzduchovky, karaoke nebo navštěva místních dobrovolných hasičů. Přijede nám sem i městská policie ukázat svou výzbroj a výstroj. Tábor bude zakončem opékáním buřtů, vyhlášením cen a rozdáním pohárů a medailí," uvedl pořadatel Martin Fridrich.

V areálu vytvořili Klub mladých motorkářů před pěti lety. Děti v něm již od malička učí, co a jak kolem motorismu. "Pochopitelně včetně samotného ježdění a toho, aby si děti zvládly motorku buďto samy opravit, nebo alespoň poznaly, co je špatně v případě složitějších závad. Mohou u nás jezdit jen pro zábavu, nebo v případě zájmu není problém vyrážet i na závody. Jsem rád, že nám nové děti do klubu stále přicházejí," řekl Fridrich.

Děti se tu naučí důležitá pravidla, zodpovědnost a respekt ke strojům. Nováčky nabírají celoročně, hlavní sezóna běží od března do října. Děvčat je zhruba třetina, nejde tedy nijak striktně o chlapecký sport.

"Věkové složení dětí na táboře je aktuálně od šesti let a starší. I ti nejmladší už jezdí, mají minimotorky vyrobené pro jejich věkovou skupinu. Jak postupně rostou a jsou v pořádajícím oddílu déle, tak jim rodiče kupují jiné motocykly. Jako klub novým členům jsme schopni krátkodobě na zkoušku poskytnout k zapůjčení kompletní vybavení i s helmou a strojem. Pokud se k nám rozhodne dítě trvale vstoupit do klubu, je třeba mu již pořídit vlastní vybavení a stroj," dodal pořadatel.

Ceny se podle něj pohybují u nových kusů od zhruba šesti tisíc korun za tu nejmenší motorku plus pár tisíc za vybavení a chrániče až po zhruba 30 tisíc za větší a lepší motorky pro starší děti. "Pokud se během tréninku vyskytnou nějaké závady, tak za to ani nic nechceme. Když je to svým způsobem v naší péči, tak se snažíme pomoct," uzavřel.