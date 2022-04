Zdroj: DeníkSoučástí prací by měla být i rekonstrukce téměř šesti stovek metrů vodovodu a přes osm set metrů kanalizace v úseku od zdejšího „kruháče“ dál přes Husovo náměstí až k náměstí 9. května. Na ni pak naváže výměna povrchů. Práce by mohly začít na jaře příštího roku, stavba bude pokračovat po etapách ještě v roce 2024. Přesný harmonogram, stejně jako cenu, bude město znát až po výběrovém řízení na dodavatele na přelomu tohoto a příštího roku.

Podle zdejšího opozičního zastupitele Jiřího Záhoříka problém není ani tak v množství aut, které silnici denně brázdí, jako v jejich skladbě. „Nedaleko města je průmyslová zóna, a tak tudy jezdí hodně náklaďáků a dodávek. V tom je, domnívám se, ten hlavní problém,“ shrnul.

Střet Ruska s Ukrajinou pojal jako Hvězdné války. Za novým graffiti stojí Zadek

Na silnici si lidé stěžují už nějaký ten pátek. Například ředitel místní základní školy Pavel Caitaml v anketě Deníku vyjádřil své znepokojení narůstající dopravou, která vede centrem města. „Řidiči jezdí nepřiměřenou rychlostí a ohrožují bezpečnost,“ upozornil.

Jak vysvětlil zdejší starosta Josef Kusebauch, potom, co město před lety odmítlo stavbu obchvatu, jenž by zasáhl nově budovanou vilkovou čtvrť, bylo potřeba něco udělat s bezpečností v centru města. „Přibudou tu zálivy, ostrůvky u přechodů, nové veřejné osvětlení, zóny třicítky, systém jednosměrek a další prvky. Chtěli jsme, aby to ale ladilo do historizujícího vzhledu, tak jsme se spojili s architekty, kteří vidí věci, jež bychom si my neodborníci nevšimli,“ řekl.

Na náměstí nebude jen beton a asfalt, ale také dlažba a v okolí náměstí dlažba betonová. Po městě přibudou prvky, které radnici umožní získat dotace. Například záhony a dlažba, které budou hospodařit s dešťovou vodou. „Ateliér nám navrhl například i takovou zajímavost, jako je záhon modrých květin v místě, kde se v minulosti nacházel náhon k parnímu mlýnu. Měl by na něj upomínat a evokovat ho,“ přiblížil starosta s tím, že město sice nemá příliš peněz, ale bude mít dotace z ekomiliard, jelikož těžbou přišlo například o zdejší kostel.

Slonice Delhi se bude stěhovat ještě letos. Ve Francii najde parťačku

Studii zpracoval Ateliér Tečka z sídlící v pražské Lucerně, který vedou architekti Luboš Klabík s Tomášem Klapkou. Ten ve studii se svým týmem upozorňuje, že málokteré náměstí tvoří v podstatě celé město. Přičemž rozlehlé náměstí v Chabařovicích prošlo přeměnou, a přesto zůstalo zachované a památkově chráněné. „Mělo být společně s celým městem zdemolováno, nakonec ale zůstalo stát. Z náměstí zmizel dominantní evangelický kostel s přilehlými domy na západě a kaple sv. Floriána s domy na východě. Odhalujeme zmizelé příběhy a propisujeme je do návrhu jednotlivých částí náměstí tak, aby je bylo možné opět poznávat,“ napsali.

Návrh ateliéru klade důraz na pěší chůzi, jelikož i řidič musí někdy z auta vystoupit a v tu chvíli se sám stává chodcem, přičemž ten bývá v provozu nejzranitelnější. „Cílem je, aby se dalo po náměstí co nejsvobodněji chodit, přecházet ho a aby se tu cítil bezpečně i rodič s dětmi. V zónách 30 je vozovka na úrovni chodníku a téměř na všech ostatních křižovatkách jsou zpomalovací prahy, které musí řidiči přejet, ale chodec jde po rovině,“ uvedla o dopravním řešení studie s tím, že kvůli bezpečnosti chodců nenavrhuje ani snižování chodníků u vjezdů.