Velké stěhování čeká oblíbenou chabařovickou pouť. Náměstí, kde ji zdejší radnice pořádá, totiž bude rozkopané kvůli nutné rekonstrukci silnice a inženýrských sítí.

Ve městě se ale začala šířit fáma, že příští rok zdejší radnice tradiční akci pořádat nebude. To ale podle vedení města není pravda, stavební práce navíc ani příští rok ještě nezačnou.

Zpráva zastihla i místní obyvatelku Irenu Syroťukovou. Bydlí na náměstí a atrakce má přímo před domem. „Je to příležitost, jak potkat přátele, kteří už třeba v Chabařovicích nebydlí, ale na pouť vždy dorazí. Kdyby příští rok odpadla, tak by mi to bylo líto a myslím, že bych nebyla jediná. Nejspíš to bude nějaký drb. Ta pouť sem prostě patří,“ řekla.

Podobně reagovala obyvatelka Chabařovic Anita Landová. „Město vždy během pouti ožije a já mám tuto akci opravdu ráda. Je skvělá na odreagování a každý místní na ni čeká. Nějaké zprávy o tom, že příští rok pouť nebude, jsem zaslechla. Myslím si, že by to byla velká škoda,“ obávala se.

Pouť bude, jenom jinde

Takovou možnost ale starosta Josef Kusebauch rozhodně odmítl. „Nic rušit nebudeme, na náhradním řešení už pracujeme. Možností máme několik. Buď ji přesuneme do náhradního prostoru, nebo omezíme její rozsah na místa, kde zrovna nebudou práce. To se ještě uvidí, času je dost,“ poznamenal.

Zároveň upřesnil termín rekonstrukce. Začne až v roce 2021 a práce budou firmy provádět na etapy několik měsíců. Zatím projektanti připravují balíky stavební a projektové dokumentace. „Nejspíš si někdo všiml na silnici nastříkaných značek, to ale inženýři jen mapují kanalizaci, vodovod, plyn a další,“ připomněl starosta.

Jeho slova potvrdil i chabařovický radní Jiří Hladík. „Neznám ještě přesný rozvrh prací a zatím jsme o tom ani na radě nemluvili, protože je na to dost času, ale rozhodně tradici poutí nepřerušíme. Možnosti náhradního místa tu přeci máme,“ upozornil.

Dlouhá tradice

Chabařovická pouť patří mezi tradiční akce a město ji organizuje vždy třetí květnový víkend už od roku 1993. Původně ji ovšem pořádala zaniklá obec Vyklice, která musela ustoupit těžbě hnědého uhlí spolu s dalšími vesnicemi v okolí. Chabařovice pořádání poutě převzaly na jejich počest.

Za 25 let pro mnohé získala punc jedné z největších a nejlepších akcí tohoto druhu. Kromě kolotočů, stánků, cukrové vaty a dalších atrakcí ji provází bohatý doprovodný program, který završí velkorysý ohňostroj. Návštěvníci mohou fandit při sportovních utkáních, zajít na motokros, v Zátiší hraje živá hudba. Pořadatelé pamatují i na posílení spojů MHD historickými busy. „Někteří sice mají problém s parkováním, ale myslím, že jim to ani moc nevadí,“ dodala místní obyvatelka Irena Syroťuková.