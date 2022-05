"Většina výtěžku ze sbírky 'Charita pro Ukrajinu' putuje přímo na Ukrajinu, proto většinu materiální pomoci získává Charita Ústí nad Labem z potravinových sbírek a z darů od soukromých dárců či firem. Vaši pomoc uvítáme a dopravíme ji tam, kde je nejvíce potřeba. Všem dosavadním dárcům a spolupracujícím organizacím z celého srdce děkujeme," vzkázali pracovníci Charity Ústí nad Labem.

Charita pomáhá velkokapacitním ubytovatelům shánět vybavení i potraviny, ale i jednotlivcům vybavit si nové domácnosti elektrotechnikou, nábytkem i dalším zařízením.

"Naprostá většina ukrajinských uprchlíků ubytovaných v Ústí nad Labem jsou rodiny s dětmi. Naše organizace převzala patronát nad velkokapacitní ubytovnou v ulici Čelakovského, kde jsou ubytovány ženy s malými dětmi. Ve spolupráci s ubytovateli průběžně mapujeme potřeby rodin a pomáháme s tím, co je potřeba. Snažíme se začleňovat rodiny do běžného života v Ústí nad Labem a zveme je na společné akce v rámci našich služeb - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, mateřské centrum. Pokud je to možné, pomáháme též s hledáním práce či vhodnějšího ubytování. Z daru od Charity ČR jsme podpořili spolupracující školy poblíž našich zařízení zakoupením výtvarných a školních potřeb pro děti přímo podle požadavků konkrétních základních škol," uvedla ústecká Charita.