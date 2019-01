Ústecko - Jak shodit přebytečná kila: Odborníci radí pro začátek cvičit s lehkou zátěží.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Dali jste si novoroční předsevzetí, že budete cvičit? Už jste začali nebo stále hledáte výmluvy, proč to nejde? Možností je dost. Posilovny a fitcentra jsou snad v každém městě.

Leden je měsícem, kdy se mnoho lidí rozhodne začít plnit svá novoroční předsevzetí. Začít cvičit, zhubnout a vyrýsovat postavu je jedno z těch poměrně častých. Ti zodpovědnější vezmou fitcentra a posilovny útokem. „V prvních dnech zvýšený zájem nepozorujeme, lidé mají po Vánocích hodně práce v novém roce, ale očekáváme ho během února. Druhá vlna pak přichází během jara, kdy se lidé začínají více odhalovat a potřebují rychle spravit postavu do plavek,“ říká Renata Rychterová z Fitness centra Duna v Děčíně.

Pokud jste se tedy rozhodli do toho opravdu jít, kupte si do „fitka“ permanentku. Je to první krok k tomu, že to myslíte vážně. Nestojí zrovna pár korun, abyste ji nechali ležet ladem. Najděte si také parťáka na cvičení. Ne nadarmo se říká, že ve dvou se to lépe táhne, vzájemná podpora i hecování dokážou zázraky. Jste-li ve cvičení nováčkem, svěřte se do rukou odborníků. Ne každý, kdo rozdává rady na potkání, je profesionál a jeho rady jsou správné. Nejlepší je konzultovat svou techniku a styl cvičení přímo s profesionálním trenérem. „Výhoda trenéra je určitě v tom, že umí sestavit cvičení tak, aby bylo komplexní. Umí zohlednit i zdravotní stav cvičence, například jaké zaměstnání dělá a jaký je jeho věk. Důležité je i to, že trenér umí správně motivovat,“ vysvětluje provozovatel fitness centra Let's Go Hoštka a úspěšný závodník v kulturistice Tomáš Nosek.

Nepřeceňte své síly

Začít s pořádnou dávkou entusiasmu je skvělé, ale o to více pak může odradit první neúspěch. Důležité je nastavit si takové tempo, u kterého jste schopní dlouhodobě vydržet. „Každý by si měl stanovit, proč a co chce dosáhnout a dle toho postavit trénink a jídelníček. Člověk je nažhavený začít, ale přecení své síly, a tím se odradí. To je špatně, začít se musí opatrně, s lehkými zátěžemi, procházkou, krok za krokem,“ radí Veronika Wölfelová z ústeckého Lady Fitness.

Pokud vám například časové vytížení nedovoluje chodit pravidelně do posilovny, můžete cvičit i doma. Cvičebních pomůcek je k dostání dost a na internetu naleznete i velké množství instruktážních videí. „Videa na Youtube a on-line vedení je sice fajn záležitost a může se tvářit jako levnější varianta, ale určitě se z časového hlediska a efektivnosti tréninku nevyplatí,“ míní Nosek.

Pokud nechcete chodit do posilovny, můžete si zvolit i jiné varianty cvičení. Mezi dámami je stále populární taneční fitness program Zumba a velké se oblibě se těší i Aerobic Dynamic Kickbox - dynamické aerobní cvičení využívající technik kickboxu. Vzhledem k jeho náročnosti je však vhodné spíš pro zkušenější cvičence.