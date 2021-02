Jedním z prvních podniků, který se k iniciativě Chcípl pes připojil na Děčínsku, byla kavárna Coffee and Books. Její majitelka Jana Víchová ale tuto iniciativu nedávno podporovat přestala. „Připojovali jsme se k nepolitické akci. Nechci být u iniciativy, která dává prostor porušovačům opatření a obskurním vůdcům blanických rytířů a ještě se transformovala do politického hnutí. Jejich důvodům rozumím, forma mě míjí,“ uvedla Víchová, která chápe hospodské, kteří navzdory vládním zákazům své provozovny otevřou. „Jim jde o živobytí a nikdo jim v jejich tíživé situace nepomůže,“ má jasno Jana Víchová.

Poslední kapkou pro opuštění iniciativy byla demonstrace v Praze, která se z protestu proti likvidaci některých sektorů podnikání proměnila v antirouškovou a protivakcinační demonstraci. Na té kromě hudebníka Landy vystoupil také bývalý prezident Václav Klaus, který patří k velmi hlasitým odpůrcům roušek. Nedávno za jejich nenošení dokonce dostal desetitisícovou pokutu.

Původní požadavky ale Jana Víchová neopustila. „Není možné, aby za lockdown platili jen podnikatelé. Stát vůbec neřeší ekonomiku a nechává podnikatele na pospas svému chaosu a nekompetentnosti premiéra. Je potřeba, aby stát těmto podnikatelům konečně začal pomáhat,“ řekla Víchová. Ona, stejně jako řada jiných majitelů, si na zvládnutí nynějších problémů musela vzít úvěr. Její firma, která kavárnu provozuje, by na něj nedosáhla. Banky totiž považují firmy podnikající v gastronomii za nebonitní a rizikové. „Podnikatelé tak ze svých úspor nebo úvěrů sanují chod státu, což je nepřijatelné. Přístup vlády naprosto nabourává důvěru v jeho fungování,“ dodala majitelka oblíbené kavárny v centru města.

Naopak o tom, že by svůj bar přeměnil na petiční místo, uvažoval další podporovatel iniciativy Chcípl pes Karel Fölkl. „Hodně jsme o tom teď přemýšleli. Ale nakonec do toho asi nepůjdeme, protože by nám hrozilo, že přijdeme i o to málo podpory, kterou stát dává,“ říká majitel oblíbeného grill baru, který je vyhlášený především svými burgery. Těch nyní dělá okolo dvaceti až třiceti, zatímco dříve jich bylo bez problémů za večer i přes šedesát.



Tento podnik musel také změnit otvírací dobu. Zatímco před nuceným uzavřením měl nejvíce zákazníků v průběhu večera, nyní se musel přeorientovat na obědy. I kvůli nočnímu zákazu vycházení. „Asi nemusím souhlasit s každým, to se týká i pana Landy. Ale realita je taková, že nás vláda zařízla a brání nám se živit naší prací,“ dodává majitel Karls Grill Baru, který zvažuje, že by petici nabízel alespoň skrz výdejové okénko.



Iniciativa Chcípl Pes vznikla jako výzva podnikatelů z gastronomie a jejím cílem je ukázat na údajnou nesmyslnost vládních nařízení. Organizuje také veřejné protesty. Kromě toho vzniklo i politické hnutí Otevřeme Česko – Chcípl Pes. V organizaci je nyní registrováno již 800 členů a sympatizantů soustředěných do 80 místních buněk.