Záměry Spolchemie s trmickým brownfieldem napadli ekologové. Podle očitých svědectví ústecká akciovka nepočkala na verdikt úřadů a kácela. Může dostat pokutu.

Lesní inženýr Vladimír Růžička pochází z Olomouce. V roce 1985 se přestěhoval do Ústí. I v kraji chemiček si muž rád vyšel do přírody. A stejně jako na rodné Hané neměl a stále nemá rád, když mu v cestě stojí ploty. I proto založil Sdružení Zdravé Ústí, které se účastní správních řízení k povolování výjimek z ochrany zvlášť chráněných živočichů.

Jedno z posledních řízení probíhá od loňského listopadu a týká se zásahu do biotopu, především kácení dřevin v areálu bývalé Prefy v Trmicích u teplárny ČEZ. Řízení iniciovala ústecká Spolchemie, která tu má v plánu postavit fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Vladimír se byl na místě podívat v zimě, kdy se sdružení do řízení přihlásilo. „Byl to místy les, místy lesostep, místy zpevněná plocha, různě porůstající mechy a travou,“ líčí lesní inženýr celkově přírodní dojem z lokality.

Při Vladimírově druhé návštěvě zkraje května byla k jeho překvapení většina stromů pokácených. Podle očitých svědectví šly dolů zásahem lesnického harvestoru, dřeviny tu leží na hromadě doteď. A to aniž by Spolchemie získala ke kácení povolení. „Krajský úřad sice firmě povolil výjimku ve vztahu k zvlášť chráněným živočichům. Ale vzhledem k tomu, že jsme se se sdružením odvolali, výjimka nenabyla právní moci. Takže neměli oprávnění do toho porostu zasahovat,“ tvrdí lesní inženýr.

Ústecká firma podle něj i tak porušila podmínky, které jí prvoinstančním rozhodnutím uložil krajský úřad: ten vyžadoval, aby se kácelo pouze v období vegetačního klidu od listopadu do poloviny března. „Přitom zjevně káceli v dubnu a začátkem května,“ poznamenává Vladimír. Ten zalarmoval Českou inspekci životního prostředí i policii, a když se tu byl 9. května podívat znovu, kácení už nepokračovalo.

Chemička tu chce ploty kvůli černým skládkám

Spolchemie území v Trmicích vlastní už řadu let. Deklaruje, že tu chce zlikvidovat černé skládky, vyřešit ekologické zátěže, odstranit zbytky staveb v havarijním stavu a recyklovat materiály z bývalých průmyslových provozů. Plánuje tady vybudování biokoridoru pro migraci chráněných živočichů, ale i úpravu terénu a oplocení, aby tu někdo nedělal další černé skládky.

Areál se podle Spolchemie stal rejdištěm sběračů a zlodějů kovů, nelegálně se v něm likvidovaly autovraky a útočiště zde dodnes nacházejí bezdomovci a další nezvaní návštěvníci, kteří rozdělávají ohně. Lokalita je tak velmi riziková i kvůli požární bezpečnosti. „A právě to chceme tímto projektem změnit k lepšímu,“ tvrdí mluvčí Spolchemie Jan Charvát o záměru s brownfieldem.

Jednou z možností využití části areálu je výstavba FVE. Mohla by pokrýt 3-4 % energie, kterou firma potřebuje. Rozhodnuto o tom ještě definitivně není, ale nápad má velký potenciál. „Obrovskou výhodou je existující historické kabelové propojení s ústeckým závodem, což umožňuje případné přímé využití získané energie bez zátěže veřejné přenosové soustavy,“ upozorňuje Charvát.

Kácením se zabývá inspekce

Orgány potvrzují tvrzení Vladimíra Růžičky, že Spolchemie nepostupovala podle zákona. Když tu na jaře kácela, rozhodnutí o povolení výjimky nebylo pravomocné. Redakce pátrala, jaký postup je v řízení nyní. „V odvolacím řízení jsme 9. května výjimku vydanou krajským úřadem zrušili a rozhodování vrátili zpět prvoinstančnímu orgánu,“ sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková.

Ze zprávy ústeckého krajského úřadu vyplývá, že na hejtmanství řízení počátkem června přerušili do 30. září. „Do tohoto termínu má žadatel prostor k doplnění podkladů, které považoval za nezbytné odvolací orgán,“ vysvětlila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková. Upřesnila, že jde o projektovou dokumentaci druhé etapy stavby a o doložení souladu s platným územním plánem.

„V současné době doplňujeme podklady,“ potvrdil za Spolchemii Charvát stejně jako to, že se činností na tomto území zabývá Česká inspekce životního prostředí. „V dané věci skutečně probíhá šetření,“ potvrdil i mluvčí inspekce Jiří Ovečka s tím, že vzhledem k probíhajícímu, stále neukončenému řízení nemůže poskytnout víc informací.

Soláry? Ano, ale na střeše

Reportér Deníku se zajímal, co vlastně Vladimírovi Růžičkovi na úpravách brownfieldu vadí. „Ano, dříve to tu bylo zastavěné, byla tady továrna. Ale jak tam pak proběhla samovolná sukcese, působí to jako volná krajina, láká lidi z města,“ říká lesní inženýr z Ústí. Jeho líčení potvrzuje dojem z místa během jednoho červencového odpoledne, kdy kolem jezdí cyklisté, další lidé nedaleko venčí psy.

Muži vadí především to, že zanedbaná lokalita, která podle něj měla potenciál postupně splynout s okolní přírodou, má být dlouhodobě oplocena, a tím i znepřístupněna. „Jsem rád, když můžu jít krajinou z místa A do místa B a nestojí mi v cestě ploty,“ říká Vladimír. Bezemisní energetiku prý jinak podporuje. Ale na střechách budov, kterých je podle něj pořád dost.

