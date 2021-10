Cítit to prý bylo zhruba dvě hodiny poměrně intenzivně. Tak pátrala na internetu, na webu chemičky i magistrátu a nikde nic. Nakonec zjistila, že ve Spolku skutečně měli havárii. Na druhou stranu se fabrika brání, že sice měli únik, ale nebyl nebezpečný.

„Byl to takový štiplavý pach do očí i do nosu, klasický chlor. Řekli mi nakonec na životním prostředí, že to chemička nahlásila, ale na to, jestli to někdo byl změřit, mi neodpověděli. Přitom se má utratit třicet milionů korun za nový varovný informační systém obyvatelstva, a nakonec si musím všechny informace shánět sama,“ zlobila se obyvatelka Hostovic Hana Vojtová s tím, že třicet let po revoluci to považuje za tristní.

Mluvčí Spolchemie Jan Charvát přiznal, že měli závadu na výrobě kyseliny chlorovodíkové. Nahlásili to úřadům i složkám záchranného integrovaného systému a technologii odstavili, dokud nebude vše zase v pořádku. „Máme tu čidla, která to zaznamenala, ale bylo to na hranici měřitelnosti. Únik nebyl zdraví škodlivý a ani žádný zaměstnanec se nezranil, ani nedošlo k žádnému poškození. Byla to prostě výrobní závada. Omlouváme se za to. Bohužel dnes byla vysoká vlhkost vzduchu a nefoukal vítr, kvůli těmto povětrnostním podmínkám to lidé cítili. Je to asi jako chlor v bazénu,“ poznamenal.

Jako největší problém ale místní lidé vnímají nedostatek informací. „Nic vlastně nevíme, nač vlastně město má ten informační systém za miliony? Nic nám nikdo nedal vědět. Žádné rozhlasy, ani esemesky, nebo alespoň web, musela jsem pátrat, co se stalo a nějakou dobu to trvalo,“ zlobila se Hana Vojtová.

Město skutečně buduje nový výstražný systém. Bude stát celkem 32 milionů korun a 70 procent z ceny bude zaplaceno z dotace. Vyplacenou ji město dostane začátkem příštího roku. Zbývá dokončit druhou etapu jeho budování, což má podle náměstka primátora Pavla Tošovského být někdy v polovině listopadu. Potom jej prý představí veřejnosti a sdělovacím prostředkům.

„O tom úniku chloru v chemičce víme. Starý i nový výstražný a varovný systém jej vyhodnotily správně, tedy tak, že nehrozí žádné nebezpečí, a proto nikoho nevarovaly. V každém případě si myslím, že by rozesílání SMS a hlášení rozhlasu, že se nic neděje, bylo podle mého názoru zbytečné,“ řekl.

Na to obyvatelka Hostovic Vojtová jen řekla, že zápach byl intenzivní, a že by skutečně ocenila, kdyby někde byly webové stránky s informacemi, které by ji a její sousedy uklidnily. „Je to skutečně třicet let od doby, kdy nám nikdy nic neřekli. Teď je to skoro stejné, musím se po tom pídit, místo abych to věděla hned. Nějak by to mělo město se Spolchemií vymyslet,“ dodala.