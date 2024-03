Společné pracoviště Kliniky hrudní chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a ústecké Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní se zařadilo do úzké skupiny elitních pracovišť v ČR, která využívají k hrudním výkonům robotický systém DaVinci Xi.

Operace hrudní chirurgie s robotem DaVinci Xi. | Foto: Krajská zdravotní

Pacienti Krajské zdravotní tak mají zajištěné nejmodernější operační postupy v oblasti plic bez nutnosti dlouhého dojíždění. První dvě operace robotem byly provedeny pod odborným dohledem MUDr. Jana Kolaříka z Fakultní nemocnice Motol.

„Robotický systém DaVinci Xi umožňuje ústeckému týmu hrudní chirurgie provádět operace s větší přesností, lepším přístupem k operovanému místu, menšími riziky pro pacienta a kratší hospitalizací i rekonvalescencí,“ chválí supermoderní systém MUDr. Vilém Malý, lékař Kliniky hrudní chirurgie, který výše uvedené operace provedl.

DaVinci Xi je univerzální robotický nástroj, pomocí něhož je možné provádět jak jednodušší chirurgické výkony (klínovité resekce plicních metastáz), standardní anatomické plicní resekce (odstranění jednotlivých plicních laloků), tak i velmi složité zákroky s nutností bronchoplastiky (odstranění části průdušky a její opětovné sešití).

„Výhodou robotické operace je pro pacienta miniinvazivita výkonu, kdy nástroje vstupují do těla přes pět centimetrových ran. To vede ke snížení pooperační bolestivosti. Mnoho pacientů ocení i dobrý kosmetický efekt. První pacienti opustili Kliniku hrudní chirurgie v ústecké Masarykově nemocnice už třetí pooperační den, přičemž standardní doba hospitalizace po klasicky provedením zákroku je 5-6 dní,“ chválí nejnovější technologii MUDr. Lucie Sochorová, lékařka Kliniky hrudní chirurgie.

Před zahájením operativy robotem v ústecké Masarykově nemocnici proběhlo šestiměsíční školení operačního týmu, jehož součástí byly stáže ve Fakultní nemocnici Motol, nácvik na trenažéru a školení na biologickém modelu ve Stockholmu. Výukový systém je do detailu propracovaný a vedle nácviku vlastních operačních zákroků cíleně připravuje operační tým i na zvládnutí případných bezodkladných situací tak, aby byla zajištěna bezpečnost pacienta. Systém DaVinci Xi navíc disponuje dvěma operačními konzolemi, u jedné může sedět proktor (chirurg ­– školitel), který provede operatéra prvními padesáti hodinami výkonů, než může operovat samostatně.

„Centrum robotické chirurgie právě provedlo svůj 5000 roboticky asistovaný výkon a byl to shodou okolností právě zákrok z oblasti hrudní chirurgie. Ta je naší nejmladší specializací, která započala éru robotické chirurgie. Predikujeme, že v rámci našeho centra by se v budoucnu, co do množství prováděných výkonů, mohli dělit o druhé místo,“ říká MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie.

Robotický systém DaVinci Xi má čtyři pohyblivá ramena, která drží chirurgické nástroje a kameru. Konce ramen s nástroji se zavedou do těla pacienta a chirurg je ovládá na dálku. Ta se pohybují všemi směry a umožňují 360 stupňový pohyb nástroje. Chirurg vidí na konzoli 3D obraz snímaný kamerou uvnitř těla pacienta a joystickem i nohama ovládá jednotlivé nástroje. Robotický systém mimo jiné eliminuje třes a vylepšuje pohyb operatéra.

