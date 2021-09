Oznamovatel celé události poskytl chlapci deku, aby mu nebyla zima, a poté až do vyřešení případu byl hoch umístěn do vyhřátého služebního vozidla strážníků.

Chlapec se vydal do nočních ulic hledat maminkuZdroj: MP Ústí nad Labem

