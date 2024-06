Na hřišti u základní školy probíhaly soutěže a hasiči se pochlubili svou technikou, parkoviště u nového kulturního domu bylo plné naleštěných vozidel. Tahákem pro celé rodiny byla cestovatelská stezka kolem světa. Pomyslná loď vyplula z Itálie, kde se odvážní námořníci loučili s krasavicemi, do hry vstupoval lodivod, aby vysvětlil pravidla a předal hrací kartu.

Vyznačená cesta vedla vzhůru do strmého kopce, na dvanácti stanovištích byly připraveny otázky. Kdo správně odpovídal, pod lesem se setkal se starostkou Veronikou Srnkovou. Ta v převleku české hospodyně vítala hosty chlebem a solí, v proutěných košících měla drobné dárky pro nejmenší. Vyplněnou herní kartu mohli účastníci následně směnit za zmrzlinu na náměstí.

„Tuhle zábavnou hru s trochou aktivního pohybu dala dohromady předsedkyně kulturní komise Petra Tomešová (Kleopatra), pomáhal ji Ondřej Patrovský (indián), Lenka Kindlová (gejša), Karolína Ježková (havajská tanečnice), Dana Nováková (námořník) a další. Začínalo se po obědě, několikrát během odpoledne pršelo, ale lidí tu bylo dost. Čárky jsem si nedělala, odhadem asi 150 dětí. Samozřejmě nejlepší na tom byly ty hlášky nejmenších, moc se snažili, aby kartu vyplnili správně. Všem dobrovolníkům, pracovníkům úřadu i Lence děkuji, že vydrželi až do konce. Před kostelem se prý tancovalo v dešti. Nikdo neodcházel, děti si to užívaly," popisovala situaci starostka.

Na předposledním stanovišti čekalo na děti velké překvapení. Osm krásných opeřenců doprovázeli tři muži v zelených dresech, kdo chtěl, mohl si dokonce zdarma pořídit vzácné selfíčko s nádherným výrem.

„Jsem student Střední lesnické a Odborné školy Šluknov, mým koníčkem jsou dravci, proto jsem několik mladých ptáků přivezl sem, aby je děti viděly zblízka. Výr možná nahání hrůzu, ale je to teprve roční samička Bertička. Dále tu máme káně, poštolku, sovu, puštíka a další. Všichni mají jméno. Je vidět, že i malé děti chodí často do ZOO, poznali všechny dravce, snad jen ty sovy si trochu pletly. Kdo miluje les a přírodu, měl by se jednou podívat do naší školy, byl by překvapen, co všechno tam je. Krásné arboretum, historická budova, sportovní hala, 80 různých ptáků ve voliérách," tvrdil Jiří František Hrdlička. Je mu sedmnáct, o dravcích vyprávět umí, pušku už má. První trofejí prý byla liška.

Prázdniny v Chlumci začaly krásnou akcí, užijte si je v pohodě s kamarády na táborech, nebo u moře. Nevadí, když prší, hlavní jsou zážitky.