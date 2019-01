Ústí nad Labem - Centrální obvod město přišel minulý týden o svého šéfa. Kamila Hýbnera (nez., dříve ANO) ze starostovské židle sesadili jeho kolegové v zastupitelstvu. Pro odvolání hlasovala velká část koalice PRO!Ústí a bývalých členů ANO, podpořila je také ODS a TOP 09.

Starosta centrálního obvodu Kamil Hýbner. | Foto: Deník/Kristián Šujan

„Úřad se neustále dostával do obrovské stagnace, pan starosta nedokázal vysvětlit mnohé návrhy, nedokázal si je nastudovat ani obhájit a byla s ním špatná komunikace," řekla zastupitelka za TOP 09 Ilona Tajchnerová.

Odvolání navrhl Jiří Mach ze zrušené buňky ANO. „V situaci, kdy starosta odmítl převzít odpovědnost za opakované neschválení předložených bodů, jsem jeho odvolání považoval za řešení," vysvětlil Mach, který se prý s Hýbnerem neshodl už od začátku.

Opozice upozorňovala už dlouhodobě, že centrální obvod stagnuje. „Spory v radě se odrážely navenek, starosta s námi jako s opozicí nekomunikoval. Čekal bych třeba, že při sestavování rozpočtu za mnou jakožto za předsedou finančního výboru přijde, projedná to se mnou," doplnil zastupitel Martin Fišer (TOP 09).

Starosta Hýbner hned po svém svržení odjel na Telnici, kde relaxoval, sbíral a zaléval jahody. Zatím neví, co bude dál dělat. V minulosti pracoval ve firmě v Praze. „Člověk nesmí dělat ukvapené závěry. Nejsem rozhodnutý, zda se vrátím do firmy. Co teď bude, ale nevím," reagoval Hýbner.

V ČELE MÍSTOSTAROSTA

Za svým odvoláním vidí komisi mládeže a sportu, tedy orgán statutárního města, kde mimo jiné zasedají právě zastupitelé centrálního obvodu Vladimír Evan (UFO), Jan Tvrdík (ODS) a Martin Fišer (TOP 09).

„Věděl jsem, že chodím po ostří nože. Ne každý je úplatný, nekoupili si mě, nedostali mě. Nespřátelil jsem se s nimi. Dokud potečou miliony do kapes politikům a jejich ztrátovým firmám od firem, které jsou navázány na město, tak Ústí nikdy čisté nebude," uvedl Hýbner.

„Sportovní komise? Je to nesmysl," reagoval Fišer. Nového starostu zastupitelstvo nezvolilo. Další jednání bude v září, do té doby v čele obvodu zůstává místostarosta Karel Karika (PRO!Ústí). Ten se hlasování o svržení Hýbnera zdržel. Se starostou prý ale byla špatná komunikace.

„Víc věcí chápal trochu jinak, proto je nedokázal obhajovat v kontextu, kterému by lidi rozuměli. O řadě jeho rozhodnutí jsem nevěděl ani já, ani ostatní radní," řekl Karika, podle kterého dosavadní absence starosty má jen minimální vliv na fungování obvodu.

„Pokud odejde jen starosta, nic zásadního se nemění, jeho roli přejímá místostarosta," vysvětluje Karika. Starostovské židli by se prý nebránil. „Pokud by mě kolegové podpořili, dovedu si to představit," dodal.