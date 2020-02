„V současné době je v Ústí nemocnost 1833 na 100 tisíc obyvatel,“ sdělila Eva Patrasová, vedoucí protiepidemiologického oddělení krajské hygienické stanice. Upozornila zároveň na fakt, že v tomto počtu jsou započítaní jen lidé, kteří přišli ke svému praktickému lékaři.

Chřipka patří mezi závažné infekce, které jsou pro jisté skupiny lidí nebezpečnější než pro ostatní. „Nejrizikovější je skupina obyvatel s vyšším věkem, tedy senioři. Dále pak imunitně oslabení jedinci, mezi které mohou patřit lidé s onemocněním plic, cukrovkou a srdečním onemocněním,“ dodala Patrasová. Podle ní může chřipka u těchto skupin vést k vážnějším projevům, které pak znamenají hospitalizaci v nemocnici nebo dokonce také smrt.

Nejvyšší nemocnost je v dětské a školní věkové skupině. Krajští hygienici kvitují to, že právě na tento týden vyšly pro Ústí nad Labem jarní prázdniny. „Zavření škol by mohlo pomoci k tomu, že by se chřipková situace mohla poněkud uklidnit,“ sdělila Patrasová.

Vedení některých škol svým žákům dalo volno předčasně. „Vyhlašuji vzhledem k vysoké nemocnosti žáků a pedagogů na dny 29. a 30. 1. 2020 ředitelské volno,“ napsala na webové stránky školy ředitelka Základní školy Libouchec Martina Vlachová.

Důležitá je osobní hygiena

Co se prevence týče, tak by lidé měli dodržovat zásady osobní hygieny. Měli by si častěji mýt ruce, kašlat a kýchat tak, aby neohrožovali další osoby. Vyhýbat by se měli přeplněným místům, tady MHD nebo obchodním centrům. V neposlední řadě by se lidé měli otužovat a dbát na zdravou stravu. „Doporučila bych také dostatečně dlouhý spánek, ten je důležitý,“ upozornila Patrasová.

Kvůli zvýšenému výskytu respiračních onemocnění zakázala Krajská zdravotní od pátku 31. ledna až do odvolání návštěvy ve svých nemocnicích. Pokud jde o Masarykovu nemocnici, byly s okamžitou platností zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. „Chtěla jsem jít na příbuznými, kteří leží v nemocnici, ale nedostanu se tam. Rozumím tomu nařízení, tak si budeme volat,“ sdělila paní Miroslava.

Aktuální chřipková epidemie je srovnatelná s předchozími roky. „Například v zimě 2017-2018 byl výskyt chřipky prakticky stejný, ale až v pozdějších měsících,“ doplnila Patrasová. Podle ní letošní epidemie může do jisté míry souviset s neobvykle teplým počasím. Další vývoj epidemie hodně záleží na tom, jak se situace bude vyvíjet během prázdnin a po nich. „Laboratorně potvrzených chřipkových onemocnění je opravdu hodně. Teď nastupuje i chřipka B, která bývá obvykle ve druhé vlně, která to zakončuje. Obávám se, že vyšší výskyt chřipky bude přinejmenším do konce února,“ ukončila Patrasová.