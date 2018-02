Chřipka v kraji nabírá na síle. Počet nemocných vzrostl

Ústecký kraj - Chřipková epidemie nepolevuje. V minulém týdnu vzrostl v Ústeckém kraji počet nemocných chřipkovým onemocněním o 80 procent, „rýmičkou“ o desetinu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Vyplývá to ze statistik krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Stále proto platí zákaz návštěv v nemocnicích.

Celková nemocnost vzrostla během minulého týdne u chřipkových onemocnění o 308 nemocných na sto tisíc obyvatel.

U případů nachlazení toto číslo činí dokonce 1929 nemocných. „Lidé by se neměli příliš přetěžovat. Důležitý je dostatečný přísun vitamínů a minerálů, nejlépe v čerstvém ovoci, zelenině či bylinných čajích. Nejlepší ochranou ale zůstává včasné očkování,“ doporučila krajská ředitelka hygieniků Lenka Šimůnková.

Jak vysvětlil epidemiolog Josef Trmal, v době před kulminací epidemie očkování ztrácí smysl. Protilátky se v lidském těle vytvoří až po dvou týdnech od vakcinace. Profitovat z vakcíny v současné době tedy budou hlavně ti, kteří zašli na očkování před zimní sezonou.

Opomenout by ho prý neměli hlavně kardiaci, diabetici, lidé s chorobami plic, s nádorovým onemocněním a další. „Bližší pohled na úmrtí při chřipce z jiných krajů nám ukazuje, že to byli lidé, kteří se léčili pro závažná onemocnění. Hlavně pro ně by byl profit z očkování ohromný,“ podotkl epidemiolog Trmal.

Doporučil především čtyřsložkovou vakcínu. „Zdá se, že převažuje typ B jamagata. Vakcína sice nemusí stoprocentně ochránit, ale určitě průběh nemoci přinejmenším hodně zmírní,“ upozornil Trmal.

Nejvyšší nemocnost v přepočtu na sto tisíc obyvatel hlásí z litoměřického okresu, a to jak v případě nachlazení, tak chřipek. Naopak nejnižší co do chřipek v Děčíně a nachlazení v Ústí.

O epidemii lékaři obvykle hovoří od hranice 1600 onemocnění přepočtených na sto tisíc obyvatel. V minulosti platil limit dvoutisícový, byl však snížen, jelikož nemalý počet marodů k lékaři nechodí a raději se kurýruje podomácku během dovolené, anebo se prostě snaží onemocnění přecházet.

Chřipková epidemieNachlazení: Ústecký kraj 1 929 nemocných v přepočtu na 100 tisíc obyvatel (11 % vzestup)

Chomutov 2 186; Litoměřice 2 476; Louny 2 168; Teplice 2 189; Ústí 1 028

Chřipka a chřipce podobné:

Ústecký kraj 308 nemocných na 100 tisíc obyvatel (80 % vzestup). Děčín 60, Chomutov 452, Litoměřice 604, Louny 207 (pokles kvůli prázdninám), Most 284, Teplice 454, Ústí 81.

Zdroj: KHS Ústí nad Labem