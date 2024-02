Chtěl elektroniku, vzal cukr a boty. Mladý lupič ňouma už sedí za mřížemi

Za penězi šel přes krádež. A hrubě se mu to nevyplatilo. Kuriózní případ řešili ústečtí policisté, kteří objasnili sérii vloupání do sklepních prostor a bytů napříč Ústím. Devatenáctiletý zloděj místo vysněné elektroniky zcizil tašku s několika kilogramy cukru a boty. Soudce mladíka ve zkráceném řízení poslal na rok do vězení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Dušek