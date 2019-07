Od komunálních voleb neuběhlo ani tři čtvrtě roku a lidé v Chuderově si je zopakují. Důvod? V obci se rozpadlo zastupitelstvo. A to kvůli vzájemným neshodám mezi jeho členy. V příštích dnech pověří zastupitelé výkonem pravomoci starosty některého ze svých kolegů. Ten pak obec povede k novým volbám, které proběhnou zřejmě v poslední čtvrtině roku.

Na svůj mandát rezignovali podle webu obce kromě starosty Stanislava Kováře také Lubomír Šindelář, Michal Vrbíček a Zdenka Kinclová (všichni Za dynamický rozvoj obce Chuderov). Navíc je odmítli nahradit náhradníci z kandidátky. V zastupitelstvu zůstali Michal Vejlupek (Domov 2018), Josef Šindelář (Domov 2018), Arlena Nikoličová (Nezávislí) a Alena Šlefrová (Za dynamický rozvoj obce Chuderov). Stávajícím členům zastupitelstva zaniká mandát až dnem nových voleb.

Odstoupivší starosta Stanislav Kovář v prohlášení uvedl, že místo plánované spolupráce docházelo pouze ke slovním atakům a podněcování nenávisti a zášti mezi lidmi, která přecházela do osobní roviny.

„Skoro po devíti letech jsem byl okolnostmi donucen podat rezignaci na funkci zastupitele, potažmo starosty. Od posledních komunálních voleb jsem o tomto kroku již uvažoval mnohokrát. Stále jsem doufal, že se atmosféra, která vznikla nástupem nových zastupitelů, uklidní a budeme moci konstruktivně pracovat. Situace se ale nezměnila, nespolupráce a nesoulad mezi zastupiteli pokračovaly,“ vysvětlil Kovář své rozhodnutí.

Další z bývalých zastupitelů Lubomír Šindelář se ke svému odchodu nechtěl příliš vyjadřovat. „Prostě se to tam rozhádalo a v tom se pracovat nedalo. Víc k tomu neřeknu,“ reagoval stručně.

Kovář tvrdí, že veřejné finanční prostředky se i proti jeho vůli začaly vydávat na projekty, které obec pouze zadluží a nemají žádnou perspektivu. Telefonicky nebo e-mailem oslovení současní zastupitelé se na dotaz Deníku nevyjádřili. „Řada lidí je na dovolených,“ řekl Šindelář.

Co čeká Chuderov dál? „Nastane-li důvod pro konání nových voleb, zašle prostřednictvím krajského úřadu starosta obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl. Nové volby vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po obdržení návrhu. Vyhlášení nových voleb musí být uveřejněno ve Sbírce zákonů minimálně 90 dnů před jejich konáním,“ vysvětlila za ministerstvo vnitra Hana Malá.

Kandidovat bude znovu

Celý chod úřadu bude nyní podle bývalého starosty ve finančním provizoriu. „Protože na úřadě zůstalo spoustu věcí nedokončených, budu znovu kandidovat do zastupitelstva obce Chuderov. A pokud se mi podaří obhájit, doufám, že složení zastupitelstva bude takové, aby mohlo pracovat na zvelebení obce, nikoliv neustále řešit problémy mezi sebou,“ uzavřel Kovář.