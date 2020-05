Na sobotu 16. května se v Chuderově a okolních obcích připravuje svoz nebezpečného odpadu. Lidé se tak budou moci zdarma zbavit například starých pneumatik, zářivek, baterií, obalů od barev, chemikálií a podobně.

Sběrný vůz bude na točně v Chuderově od 10.30 do 11.00, na točně v Chuderovci od 11.10 do 11.30, v Žežicích na návsi od 11.45 do 12.15 a Mlýništi pod panelkou od 12.20 do 12.35 hodin.