První, co člověka praští do očí, když přijede do Chuderova, je, že se tu něco kope. Co to bude?

ČEZ tu v centrální části Chuderova mění kabelizaci. Máme ze šedesátých let staré rozvody, které sice byly obnovované, ale sloupy, na kterých vedlo, jsou spíš do muzea. ČEZ je přemisťuje do země. Ale na sloupech, kde byly kabely, jsme měli naše veřejné osvětlení a sloupy padnou. My musíme kompletně budovat nové veřejné osvětlení, takže všechno budujeme v součinnosti s firmou. Týká se to ale centrální části, jiné části už mají vedení v zemi. Hotovo by mělo být do prázdnin. Snad zmizí konečně i ta „Indie“, která tu kvůli těmto velkým firmám, co spravují sítě, vznikla. Těším se, až to zmizí konečně všechno do země.

Zdroj: DeníkNa Chuderovsku je také málo kanalizace, budování přijde na několik desítek milionů, jak jste na tom?

Já tu jsem rok a tři měsíce, kanalizace se buduje desítky let. Nyní jsme ve fázi zahájení, jednání se správci sítí a hlavně vodárenskými společnostmi, SVS a SČVK, které mají tu největší čističku vody v Ústí, v Neštěmicích. Čekáme na vyjádření, zda se na tu soustavu můžeme připojit, byť s nemalými náklady. Je to běh na dlouhou trať. V Chuderově máme soukromé čističky, obecní čističku, máme domovní čističky, staré systémy septiků se vsaky. Opravdu to je takový rozsah přečišťování vod, že už ani širší být nemůže. Do budoucna je potřeba začít to sjednocovat, ale bude to velké sousto a uvidíme, jak to bude pokračovat.

Chuderovsko je rozsáhlé, skládá se z devíti místních částí a každá je trochu jiná. Některé jsou úpravné, jiné vypadají zanedbaněji. Jak je to možné, to na některé dohlížíte, na jiné ne?

Ale ne. To, jak vypadají, je hlavně zásluhou místních lidí. Když děláme pravidelné seče v místních částech, tak to zvládnu jednou za měsíc. Prostě děláme základní údržbu zeleně a jedeme o dům dál. Ale místní lidé to zvelebují formou svých zahrádek. Například sekají jednou týdně. Radnice s rozpočtem a technikou, kterou má k dispozici, by to jednou týdně nezvládla a v tomto počasí tráva roste opravdu rychle a kvůli dešťům jsme se ještě nedostali. Ale ti lidé okolí zvelebují, dávají tam květiny, sošky, zvířátka, ta náves je pak nádherná, velmi malebná. Něco, nač můžeme být všichni hrdí.

Prý jste získali do majetku i jakýsi areál bývalé civilní obrany?

Já to vlastně zdědil. V té době, kdy jsem se stal starostou, už byla podepsaná smlouva a byla potřeba nakládat s tím jako dobrý hospodář. Opět tu musím poděkovat za pomoc dobrovolníkům, kteří pomohli areál rozchodit. Bývalou školu, kde máme krásnou multifunkční místnost, kde lidé cvičí, nebo jsme tam měli zasedání zastupitelstva. Je to bývalá učebna a má to parametry, které to má mít, aby se tu lidé mohli sejít. V prvním patře mají zázemí hasiči a část podkroví jsme pronajali muzikantům. Ve vedlejší budově máme garáže, kde skladujeme techniku, je tu obecní dílna, kde techniku udržujeme a můžeme používat veškeré nářadí a chlapům neprší na hlavu. Čtvrtou garáž pronajímáme soukromníkovi. V prvním patře budovy jsou zatím nevyužité prostory. Máme připravený projekt, ale bude to drahé a závislé na dotaci. Na údržbu peníze máme. Ty zajistí, aby se stav nezhoršoval a dokonce se i zlepšoval. Už dneska ale mohu říci, že areál využíváme. Trénují tu i malí hasiči, dobrovolníci z okolí připravují komunitní sad a tak dále. Určitě se nám blýská na lepší časy a areál začne rozkvétat.

Chuderov ještě před pár lety nebyl tak rozlehlý, přibyla tu spousta nových domů. Máte zřejmě dost pozemků a rozvojových ploch, nebo už stavební boom končí?

Ono to vypadá, že stavební rozvoj pořád jede kupředu, ale tak to není. Ono to už je pomalu na konci. Už se blížíme ke konečné čáře, jelikož parcely, které mají svého majitele a staví se na nich, nebo brzy začne, už jsou komplet rozdělené. Obec ostatně ani žádné parcely vhodné pro developery nevlastnila. Většinou byly v soukromých rukou a odkoupili je developeři, kteří se postarali o inženýrské sítě a další související. Máme rozpracovaný územní plán a plochy na území kraje dostaly červenou od životního prostředí. Magistrát, kraj, CHKO České středohoří a další. Stavební rozvoj jde prostě do finále a další masivní rozšiřování do volné krajiny se konat nebude. Chápu, že příroda potřebuje ochranu, smutné je, že lidé nemají kde stavět, ale blížíme se nějakému stropu únosnosti a třeba i inženýrských sítí.

Z ankety vyplynulo, že je tu v souvislosti s rostoucím počtem aut potřeba nové parkování. Jak jste na tom?

Garáže jsou problém, stavební zákon ani úřad to nepodporuje, nejsou na to pozemky. Parkování je tu problém hlavně u bytovek, rodinné domky mají parkovací stání na svém pozemku. U bytovek je potřeba, tím že se rozšiřuje mobilita obyvatel, zajistit zkvalitnění parkovacích ploch. Parcely na to jsou vyhrazené a po docela nízkých investicích by tu do roka lidé mohli mít nová stání.