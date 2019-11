Dělníci u letitého staveniště na Mírovém náměstí. Takový obrázek se naskytl Ústečanům koncem minulého týdne. Kdo si však myslel, že stavba bude konečně pokračovat, doufal marně.

Ačkoli to ještě začátkem roku vypadalo, že v březnu se stavebníci na nejlukrativnější stavební parcelu vrátí, nestalo se tak. Za dalším zdržením stojí zvýšení cen ve stavebnictví i pokles zájmu o obchodní prostory v Ústí.

Z omylu ostatně vyvedli každého, kdo se optal, sami řemeslníci. „S touto stavbou nemáme vůbec nic společného. My tu jen zajišťujeme zábradlí, aby na někoho nespadlo,“ odpovídali.

Ústečané, kteří o stavební jámě mluví jako o ústeckém metru, ze kterého se podařilo rozestavět jenom jednu stanici, reagovali většinou stejně jako Eliška Pospíšilová z Neštěmic. „Tak jsem si myslela, že se tu bude konečně něco dít, a zase nic. Vy tady jen opravujete plot. Aspoň něco,“ shrnula za všechny.

Investorské společnosti UDES rozbilo stomilionové financování zdražení ve stavebnictví. Promítly se do něj vyšší mzdy řemeslníků, a tím pádem i vyšší ceny za stavební práce. Jak uvedl předseda představenstva UDES Radek Neymon, okolo Bloku 004 zatím nic nového není. „Intenzivně jednáme o možnostech výstavby a pojetí stavebního procesu,“ prohlásil.

Investor opravuje plot

Neymon si zároveň postěžoval na neznámé vandaly, kteří zničili oplocení, a zároveň potvrdil informaci o opravách. „Přistoupili jsme k jeho celkové obnově. Trestní oznámení jsem zatím nepodal,“ pokračoval.

Koho situace těší snad ještě méně, je vedení města. Náměstkyně primátora Věra Nechybová zopakovala, že ji to rozčiluje, protože pro pokračování stavby udělali maximum. Dokonce investorovi prodali poslední kousky parcel, aby budova dle nákresů nepřesahovala na veřejný pozemek a mohla získat stavební povolení. „Měli by za námi přijít a říci nám, že se situace změnila. Takové věci se stávají. Ale my sami za nikým nemůžeme přijít s nabídkou k odkoupení. První krok a nabídku musí udělat oni,“ dodala.