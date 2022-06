Ústečtí radní už dokonce svého správce počítačových sítí a IT technologií, městskou akciovku Metropolnet, pověřili přípravou projektu a podkladů k žádosti o dotaci. Dle předpokladů by to mělo stát 24,2 milionu, přičemž dotace by mohla dosáhnout až 17,9 milionu korun. Nové možnosti kamerového systému v tomto směru městu dává nástup 5G sítí mobilních operátorů.

Jak by to přesně mělo fungovat? Podle ředitele ústecké městské policie Pavla Bakuleho vlastně docela jednoduše. „Do systému lze nahrát typy přestupků, nebo trestné činnosti. Například ukládání nepovoleného odpadu u popelnic. Když vás kamera zaznamená, jak sem dáváte například starou ledničku, vyšle operátorovi signál, že by bylo potřeba vyslat na místo hlídku, případně dokáže rozeznat počínající rvačku, nebo známky agresivity,“ popsal.

A nejen to. Cílem projektu je dokonce zvýšit bezpečnost chodců, cyklistů i motoristů v ulicích města, zajistit lepší kontrolu dopravních přestupků a dalších přestupků, případně zaznamenat nebo rovnou zabránit možnému spáchání zločinu. Data z kamer po celém městě budou prostřednictvím 5G signálu přenášena do operačního střediska městské policie, což zajistí vyšší míru kontroly a bezpečnosti. Projekt by tak měl komplexně zabezpečit město právě za pomoci kamerového systému a celkové digitalizace. „Žádost podáme do Národního plánu obnovy pro pět měst oceněných v soutěži nazvané 5G pro 5 měst,“ informovala městská mluvčí Romana Macová.

Stromořadí v Pasteurově ulici je v ohrožení. Prý stíní, proto má jít k zemi

Městský kamerový systém v Ústí nad Labem obsahuje celkem 188 kamer. Nachází se kromě centra na různých místech - od Neštěmic po Předlice, na Severní Terase i na Střekově. Strážníci využívají i kamery mobilní. Potíž je, že současné operační středisko bylo stavěné na maximálně 27 kamer a kapacita je tedy mnohonásobně překročená. Operátoři sice sledují, nač stačí, ale mnohem častěji strážníci i republiková policie dohledávají záznamy jako důkaz přestupku, nebo trestné činnosti.

Vznikl proto plán kamerové středisko přestěhovat z magistrátu do bývalého kulturního domu Corso, ale pro finanční náročnost padl. „Operační středisko s výstupy kamer se bude stěhovat do služebny v ulici Na Nivách, kde by mělo vzniknout už moderní, zcela odpovídající současným potřebám,“ přiblížil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Ne každý ale modernizaci kamerového systému přijímá bezvýhradně, například zastupitel za hnutí PRO! Ústí, pirát Lukáš Blažej. „Zlepšení bezpečnosti samozřejmě vítám, ale nemělo by to být na úkor soukromí. Například bych nepodpořil, aby kamerový systém uměl rozpoznávat obličeje,“ dodal varovně.